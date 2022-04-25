人幣走勢｜人民幣瀉1% 見1年新低

人民幣見約1年低位。人民幣兌一美元中間價今日報6.4909，較上周五報6.4596，按日減313點子或0.48%，為2021年8月以來最低。另外，人民幣兌一美元在岸價現報6.566，跌近1%，離岸價報6.5886，瀉1%，齊創逾1年低位。

美匯指數現報101.53，升0.3%，為2020年3月以來最高。

中信證券聯席首席經濟學家明明對內地傳媒表示，本輪人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自新冠肺炎疫情導致的經濟基本面下行壓力，以及美元走強兩方面因素。首先，Omicron疫情在經濟重點城市發生並較快擴散，引發了全球對內地供應鏈的擔憂。其次，目前人民幣匯率也面臨美匯指數上升的壓力。他又稱，供應鏈擾動疊加美匯指數上行或將使人民幣短期承壓，但毋須對人民幣形成貶值預期。近期人民幣交投寡淡，雖然離岸人民幣價差走闊，但離岸價差持續走闊才是貶值預期形成的信號，目前僅反映短期貶值預期有所放大。匯率未來是否穩定的判斷還是需要關注內地供應鏈穩定與經濟基本面形勢。

或試6.6先喘定

分析認為人民幣今季貶值壓力仍然存在，或試6.6附近才穩定，中長期看人民幣兌一美元或重新升值，全年走出雙向波動的局勢。招商證券宏觀團隊預測全年看，美匯指數將試高位後回落，人民幣亦將重回升勢，甚至挑戰2005年匯改以來6.04的高位。