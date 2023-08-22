人幣走勢｜內地出招未奏效 人民幣恐見呢個位

內地通過設定強於預期的中間價、籲國有銀行拋售美元和調整資本流動規則等措施加大對人民幣支持力度，惟措施成效微。(資料圖片)

人民幣跌勢持續。中國人民銀行公布美元兌人民幣中間價今報7.1992，按日多5點子，較市場預期高出約1,110點子，而人民幣在岸價及離岸價持續反覆。其中人民幣兌一美元在岸價一度造好報7.1789，升約1.4%，惟其後反覆走低，迫近7.3關，曾報7.2936，倒跌約0.1%，上下波幅達逾1.5%，離岸價再度失守7.3關，報7.3049，跌0.23%，早段曾彈0.25%，高見7.2693。

中美息差持續擴大

分析指，內地通過設定強於預期的中間價、籲國有銀行拋售美元和調整資本流動規則等措施加大對人民幣支持力度，惟措施成效微。另外，外電引述消息人士指，國有銀行持續吸納離岸人民幣現金，提高做空人民幣成本。不過，有分析師指，內地推出的穩匯價措施不足以阻止人民幣貶值，由於經濟疲弱和相對較低收益率影響，減息只會擴大與美國收益率差距，缺乏任何刺激消費者支出重大措施，以及房地產行業不斷蔓延的危機，恐進一步削弱投資者信心。

新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong對外電表示，市場正密切關注美元兌人民幣會否進一步上漲7.38至7.41阻力位，如突破該關口，可能推動市場在幾周內嘗試測試更高水平，上試7.5。

另外，野村外匯策略全球主管Craig Chan亦認爲，人民幣每日中間價與市場預期之間持續存在的差距，或已開始削弱參考匯率的穩定作用，相信人民幣將持續貶值，美元兌人民幣或試7.5甚至更高水平。