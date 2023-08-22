人幣走勢｜內地出招未奏效 人民幣恐見呢個位

人民幣跌勢持續。中國人民銀行公布美元兌人民幣中間價今報7.1992，按日多5點子，較市場預期高出約1,110點子，而人民幣在岸價及離岸價持續反覆。其中人民幣兌一美元在岸價一度造好報7.1789，升約1.4%，惟其後反覆走低，迫近7.3關，曾報7.2936，倒跌約0.1%，上下波幅達逾1.5%，離岸價再度失守7.3關，報7.3049，跌0.23%，早段曾彈0.25%，高見7.2693。
中美息差持續擴大
分析指，內地通過設定強於預期的中間價、籲國有銀行拋售美元和調整資本流動規則等措施加大對人民幣支持力度，惟措施成效微。另外，外電引述消息人士指，國有銀行持續吸納離岸人民幣現金，提高做空人民幣成本。不過，有分析師指，內地推出的穩匯價措施不足以阻止人民幣貶值，由於經濟疲弱和相對較低收益率影響，減息只會擴大與美國收益率差距，缺乏任何刺激消費者支出重大措施，以及房地產行業不斷蔓延的危機，恐進一步削弱投資者信心。
新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong對外電表示，市場正密切關注美元兌人民幣會否進一步上漲7.38至7.41阻力位，如突破該關口，可能推動市場在幾周內嘗試測試更高水平，上試7.5。
另外，野村外匯策略全球主管Craig Chan亦認爲，人民幣每日中間價與市場預期之間持續存在的差距，或已開始削弱參考匯率的穩定作用，相信人民幣將持續貶值，美元兌人民幣或試7.5甚至更高水平。
資本有外流壓力
植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平於其專欄指，人民幣近期走弱，由於美國聯儲局持續加息，令美匯指數走強，另外，內地經濟基本面狀況不理想，經濟確實還在復甦中，但很多數據比較弱及比預期差，房地產投資及消費均出現大幅度回落。加上內地近期下調中期借貸便利(MLF)及逆回購利率，美國加息，內地減息，息差進一步擴濶，這對人民幣有貶值壓力，導致資本有外流壓力，最近從內地金融市場流出資金量比前一個階段明顯增加，經濟運行不理想，股市亦在下挫。另外，他續說，出口增速明顯回落，令外匯收入減少，市場容易形成人民幣供應多，而美元相對少的局面，這種供求關係不利於人民幣匯率穩定，亦拖低人民幣。
至於人民幣走勢，他說除看美國貨幣政策，如9月是否繼續加息、明年會否減息，美國政府今季發債規模，另外，亦要視乎內地經濟，他相信今季經濟運行壓力比較大，投資不可能再有更大幅度增長，冀能保持目前水平已很不錯了；消費或有些回升，房地產仍較低迷；出口續錄負增長，對經濟產生壓力，也不利於人民幣穩定。
建議發行央票、調整外匯存準率
他說人行早前調整過跨境融資宏觀審慎調節參數，未來可繼續調整該調節參數，還可以發行央票、調整外匯風險準備金率與外匯存款準備金率，甚至引入逆周期調節因數等。從近期操作方式來看，通過在離岸和在岸市場同時調節供求來影響人民幣，並通過加強在岸市場匯率管理和調節來反向影響離岸匯率。