人才荒下有券商加薪25%挖角

傳媒報道，有中資券商基於人手短缺，提價至少25%挖角，部分被挖角的公司為求留人，再「加碼」萬多元。（資料圖片）

香港疫情下嚴厲的防疫及隔離政策，加上移民潮令人才外流，香港多個行業現缺人，金融界亦出現挖角潮，有券商在經濟下行之際仍加薪最少4分之1搶人。業內人士相信，香港各界「斷層」問題嚴重，港府執意維持嚴格的防疫及抵港隔離政策，令香港相對競爭力減，不少專才轉赴新加坡，不少專業都現人才荒。

東方日報引述消息報道，有中資券商基於人手短缺，提價至少25%挖角，部分被挖角的公司為求留人，再「加碼」萬多元。又有券商正聘請逾20個職位，以中層職位為主，包括風險管理、銷售、法規、資訊科技（IT）部門等。

報道引述有在中資機構任職的人士透露，例行檢討表現不達標的員工按慣例會被辭退，但因為現時請人難，有非任職重要崗位的行政員工獲破例留任。現時不少機構出現斷層，中層或高層都有人走，問題是中層走了下面有人晉升替補，不過，新人經驗不足未能補足第二層的人手，中下層青黃不接。

有人力資源顧問認為，過去經濟景氣，金融界跳槽工資加2至3成屬正常水平，但在疫情下可謂脫節，IT和工程等亦有類似情況。事實上，這兩年多的新冠疫情令很多企業不得不加速數碼轉型，資訊科技界（IT）人才亦相當渴市，有人力資源公司調查估計，未來5年將持續出現挖角潮，市場需要額外10萬名人才，才可滿足招聘需求。

政府統計處數據顯示，今年4至6月勞動人口臨時數字為375萬人，按年減少3.5%，較2019年的399萬人減少近6%或24萬人，規模相當於去年中西區的人口。

另據入境事務處統計，今年至上周六為止，單計機場出入境數字，累計淨移出13.95萬人，除5月以外個個月都錄淨移出。值得關注的是，港府自4月1日起重新開放英美等地航線後，不管經機場來港或離港的人數都錄得大幅增加。