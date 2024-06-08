人才調查：招聘壓力有緩和　24%受訪者視「搵啱員工」為最大挑戰

人力資源管理平台Deel發布最新一期年度「香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查」報告，以了解本地企業決策者對整體人力資源格局的看法。研究由Rakuten Insight於2024年4月進行，訪問了250名香港各行業大型企業（1,000 名以上員工）的商界決策者對本地勞動力和招聘市場的看法。

報告指，有83%的受訪者對香港的人才市場感到樂觀，主要因為以下三大因素，包括香港作為國際樞紐的地位使其保持吸引力、深明利用科技平台來開拓全球人才庫的可行性、香港具有其他市場無可比擬的獨特機遇。其中，有24%受訪者視「尋找合適的人才」為今年最大的人力資源挑戰，比去年下降了 22%；其次是管理職場文化（20%），以及令新一代年輕Z世代員工融入團隊（17%）。

報告顯示，尋找合適人才仍然是最大的挑戰，但其壓力有所下降。主要原因有可能是因為絕大部份（94%）的企業決策者願意在香港以外的地方進行招聘，務求為其企業尋找最佳人才，此比例更高於2023 年的85%。

實施成本削減措施決策者比下降

企業正積極透過自動化來降低成本，但沒有因此而計劃削減工資或團隊。報告指，計劃實施成本削減措施的決策者比例從 2023 年的73%下降至今年69%。在他們計劃採取的成本削減措施中，大多數（70%）正在考慮利用人工智能等技術實現部 分業務流程自動化。值得留意的是，僅一小部分受訪的決策者考慮減薪（26%）或裁員（34%）。