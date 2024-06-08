人才調查：招聘壓力有緩和　24%受訪者視「搵啱員工」為最大挑戰

有人力資源管理平台發表人才調查，指今年招聘壓力有緩和，當中告顯示80%的香港大型企業決策者對整體本地人才市場感樂觀，有24%受訪者視「搵啱員工」為最大挑戰。
人力資源管理平台Deel發布最新一期年度「香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查」報告，以了解本地企業決策者對整體人力資源格局的看法。研究由Rakuten Insight於2024年4月進行，訪問了250名香港各行業大型企業（1,000 名以上員工）的商界決策者對本地勞動力和招聘市場的看法。
83%受訪者對香港人才市場感到樂觀
報告指，有83%的受訪者對香港的人才市場感到樂觀，主要因為以下三大因素，包括香港作為國際樞紐的地位使其保持吸引力、深明利用科技平台來開拓全球人才庫的可行性、香港具有其他市場無可比擬的獨特機遇。其中，有24%受訪者視「尋找合適的人才」為今年最大的人力資源挑戰，比去年下降了 22%；其次是管理職場文化（20%），以及令新一代年輕Z世代員工融入團隊（17%）。
報告顯示，尋找合適人才仍然是最大的挑戰，但其壓力有所下降。主要原因有可能是因為絕大部份（94%）的企業決策者願意在香港以外的地方進行招聘，務求為其企業尋找最佳人才，此比例更高於2023 年的85%。
實施成本削減措施決策者比下降
企業正積極透過自動化來降低成本，但沒有因此而計劃削減工資或團隊。報告指，計劃實施成本削減措施的決策者比例從 2023 年的73%下降至今年69%。在他們計劃採取的成本削減措施中，大多數（70%）正在考慮利用人工智能等技術實現部 分業務流程自動化。值得留意的是，僅一小部分受訪的決策者考慮減薪（26%）或裁員（34%）。
Deel亞洲主管Karen Ng表示，報告結果可見，大型企業對整個人才市場變得更加樂 觀。我們相信這有賴於決策者更願意透過跨國招聘模式來吸引人才所影響，同時亦反映出港府的人才政策初見成效。