人才調查：74%本地高管冀今年加薪幅度增加　逾7成人希望移居大灣區工作

畢馬威中國日前進行調查，指香港商界對2023年前景感到樂觀，令僱主對僱員人數的預期需求上升，帶動就業機會增加並推高薪酬，其中74%本地高管冀今年加薪幅度增加，亦有逾7成人希望移居大灣區工作。
74%本地高管冀今年加薪幅度增加
調查指出，74%預期現時僱主今年會給予更好加薪幅度，有40%首席級高管預期花紅會增加，而16%則預期會減少；33%表示未來6個月會考慮轉換工作；有57%預期轉職加薪達20%或以上。
25%人轉工後加薪幅度獲提升
2022年有轉換工作的高管當中，有25%轉工後加薪幅度有10%至19%，有17%轉工後加薪幅度達30%或以上，至於有11%表示轉工後有減人工。按行業劃分，金融服務行業轉工平均加薪幅度有31%，是所有行業中最高，其次是消費品市場及專業服務，平均加薪21%。去年轉工後的整體平均加薪幅度為23%。
至於去年沒有轉工的高管，有73%獲得加薪，當中28%是增加3%至5%，有26%表示薪金不變。至於去年的花紅方面，各行業平均有2.43個月花紅，按年多近一成。
逾7成人希望移居大灣區工作
此外，73%受訪者希望移居大灣區工作，在大灣區城市工作的原因，有78%希望有更好的事業及行業發展前景，63%希望有獲得更廣闊的工作視野及獲得較高薪酬。
至於尋找新工作機會的誘因，有77%高管指薪酬待遇最重要，其次有55%認為事業發展和晉升機會。福利方面，有86%高管希望有自身及家屬醫療福利，74%希望有靈活工作安排，例如居家辦公和彈性工作時間，而59%希望有住房福利，例如租金報銷及津貼。
畢馬威：經濟正逐步復蘇
畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝指，儘管經濟環境充滿挑戰性，但調查顯示，香港復常和防疫措施的進一 步放寬將提振本地經濟，並提升專業人士的薪酬水準；畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強（David Siew）表示，內地推出全新的多次入境簽證計劃，容許高技術人才在大灣區自由進出港澳地區，為整個地區創造了更豐厚的人才庫。
畢馬威中國個人服務合夥人施禮信（Murray Sarelius）稱，隨著香港取消與疫情相關限制，同時政府持續向各行各業提供支持，經濟正逐步復蘇，人才競爭仍十分激烈。
畢馬威中國發布《2023 年香港高管薪酬展望》報告，對1,327名企業高管和專業人士進行調查，以評估香港和整個大灣區的就業趨勢。其中，645名受訪者在中國香港工作或居住，682名 受訪者在中國內地工作或居住。研究領域涵蓋最新的僱員人數預期、薪酬及花紅前景以及大灣區就業趨勢。