人才調查：74%本地高管冀今年加薪幅度增加　逾7成人希望移居大灣區工作

畢馬威中國日前進行調查，指香港商界對2023年前景感到樂觀，令僱主對僱員人數的預期需求上升，帶動就業機會增加並推高薪酬，其中74%本地高管冀今年加薪幅度增加，亦有逾7成人希望移居大灣區工作。

25%人轉工後加薪幅度獲提升

2022年有轉換工作的高管當中，有25%轉工後加薪幅度有10%至19%，有17%轉工後加薪幅度達30%或以上，至於有11%表示轉工後有減人工。按行業劃分，金融服務行業轉工平均加薪幅度有31%，是所有行業中最高，其次是消費品市場及專業服務，平均加薪21%。去年轉工後的整體平均加薪幅度為23%。

至於去年沒有轉工的高管，有73%獲得加薪，當中28%是增加3%至5%，有26%表示薪金不變。至於去年的花紅方面，各行業平均有2.43個月花紅，按年多近一成。

逾7成人希望移居大灣區工作

此外，73%受訪者希望移居大灣區工作，在大灣區城市工作的原因，有78%希望有更好的事業及行業發展前景，63%希望有獲得更廣闊的工作視野及獲得較高薪酬。

至於尋找新工作機會的誘因，有77%高管指薪酬待遇最重要，其次有55%認為事業發展和晉升機會。福利方面，有86%高管希望有自身及家屬醫療福利，74%希望有靈活工作安排，例如居家辦公和彈性工作時間，而59%希望有住房福利，例如租金報銷及津貼。