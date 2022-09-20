人民幣中間價再創25個月低位 官媒：從容看待

人民幣今早中間價報6.9468兌1美元，較上日中間價下調72點子，連跌3日，再創逾25個月低位。離岸人民幣（CNH）兌美元報7.0093，每百港元兌89.25元人民幣。人民幣持續弱勢，內地官媒接連維穩，證券日報昨刊登文章指出，人民幣兌其他非美貨幣年內升值，強調匯率升貶對內地經濟運行並沒有絕對的好或壞，提醒「市場應更加從容看待人民幣階段性的升值或貶值，不必過度關注所謂的數值關口，更加無需恐慌」。

該篇以「應理性看待人民幣匯率破7」為題的文章稱，聯儲局在8月中一直表現鷹派，但上月內地外匯市場仍表現出較強韌性，銀行結售匯和涉外收支呈現雙順差，顯示市場主體保持逢高結匯的理性交易模式。

每百港元兌 89.25 人民幣

對於後市發展，文章重申，多項穩經濟政策措施落地見效，經濟可望復甦，而內地貿易順差仍處於高位，國際收支結構更加穩健，均有助人民幣匯率保持穩定，而人民銀行近年來在應對匯率波動累積豐富經驗，並且持續創新和豐富調控工具箱，有能力保持匯價在合理均衡水平上基本穩定。

同日，人行主管的金融時報引述中銀證券全球首席經濟學家管濤說，每逢人民幣臨近整數關口，市場總會有各種猜測，類似情形早在2018年4月至2020年5月間多次發生，市場均有驚無險。

管濤認為，人民幣短期看仍有調整風險，但中長期來看，特別到年底至明年，官方或有新政策出台，可能支持匯價反彈，總體維持雙向波動的寬幅震盪走勢。