人民幣債券｜李家超：深圳連續3年在港發離岸人債　助力香港發展國際金融優勢

人民幣債券｜李家超在一個論壇上致辭，指深圳連續3年在港發離岸人債。(政府新聞處)

行政長官李家超出席經濟論壇時致辭，表示上周本港迎來好消息，深圳市政府連續3年在港發行離岸人民幣地方政府債券，指深圳當局累計發行額已經達到150億元人民幣，助力香港發展國際金融優勢。他又指希望各界共同推動大灣區協同發展。

人民幣債券｜李家超在一個論壇上致辭，指深圳連續3年在港發離岸人債。(政府新聞處)

李家超：深圳連續3年在港發離岸人債

李家超於《星島中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇》上致辭，稱深圳市政府，已連續第3年在香港發行離岸人民幣地方政府債券。他指，深圳市是第一個在香港發行離岸人民幣債券，並在香港發行債券次數最多的內地地方政府，累計發行額已經達到150億元人民幣，今次深圳發行的債券包括綠色、藍色和今年首次發行的社會責任債券，

李家超又提及，香港就安排亞洲機構向國際發債，已經連續7年居全球第一，表示這次深圳發行債券，助力香港建設國際可持續金融樞紐，讓香港繼續以國際金融中心的優勢，連通大灣區和國家與國際間的投融資供求。