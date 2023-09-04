人民幣債券｜李家超：深圳連續3年在港發離岸人債　助力香港發展國際金融優勢

行政長官李家超出席經濟論壇時致辭，表示上周本港迎來好消息，深圳市政府連續3年在港發行離岸人民幣地方政府債券，指深圳當局累計發行額已經達到150億元人民幣，助力香港發展國際金融優勢。他又指希望各界共同推動大灣區協同發展。
李家超：深圳連續3年在港發離岸人債
李家超於《星島中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇》上致辭，稱深圳市政府，已連續第3年在香港發行離岸人民幣地方政府債券。他指，深圳市是第一個在香港發行離岸人民幣債券，並在香港發行債券次數最多的內地地方政府，累計發行額已經達到150億元人民幣，今次深圳發行的債券包括綠色、藍色和今年首次發行的社會責任債券，
李家超又提及，香港就安排亞洲機構向國際發債，已經連續7年居全球第一，表示這次深圳發行債券，助力香港建設國際可持續金融樞紐，讓香港繼續以國際金融中心的優勢，連通大灣區和國家與國際間的投融資供求。
共同推動大灣區協同發展
李家超表示，粵港澳大灣區人口8,600多萬，生產總值超過1.9萬億美元，相當於全球第十大經濟體，他引用國家主席習近平的說話，稱要使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。
李家超又鼓勵各位政商界翹楚繼續攜手合作，推動大灣區協同發展，為科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，為國家高質量發展，作出貢獻。
李家超：國家向好為香港帶來更多機遇
李家超續指，國家經濟規模大、韌性強，短期的波動不會改變長期向好的趨勢。同時，國家推進高質量發展，構建現代化產業體系，為香港帶來更多機遇和源源不絕的發展活力。而香港在「一國兩制」下，有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在金融、商貿、航運和專業服務等領域貢獻大灣區建設，為發展增添新動能。