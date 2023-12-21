人民幣債券｜許正宇：鼓勵越南老撾政府與企業　來港發行離岸人債

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指上周出訪越南和老撾，他鼓勵越南及老撾的政府及企業，留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券。
許正宇周四（21日）在其網上專欄「財庫論」寫道，構建與越南及老撾更緊密的經貿關係，對香港具有重要戰略意義。香港與兩國的合作可以從人才、人民幣、以人為本的綠色轉型三方面着手，促進建立各方互利共贏新格局。
鼓勵越南老撾政府與企業來港發行離岸人債
許正宇稱，中國去年與「一帶一路」共建國家的人民幣跨境收付金額達7.1萬億元，同比增長4.4%，佔同期人民幣跨境收付總額約16.9%。香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，處理約75%的全球離岸人民幣支付交易，擁有約1.1萬億元的最大離岸資金池。
他鼓勵兩國政府及企業留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券；而香港首10個月的人民幣債券發行金額，已達3,880億元，超過去年全年發行額的2,630億元。
許正宇補充，在「一國兩制」優勢和國家大力支持下，無論是傳統的股債上市首發融資，以至新興的自願性碳排放交易市場等，香港都有廣受國際認可的監管框架和制度，亦準備好與越南和老撾，以及更多共建「一帶一路」國家積極對接、分享經驗。