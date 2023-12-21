人民幣債券｜許正宇：鼓勵越南老撾政府與企業　來港發行離岸人債

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指上周出訪越南和老撾，他鼓勵越南及老撾的政府及企業，留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券。

許正宇周四（21日）在其網上專欄「財庫論」寫道，構建與越南及老撾更緊密的經貿關係，對香港具有重要戰略意義。香港與兩國的合作可以從人才、人民幣、以人為本的綠色轉型三方面着手，促進建立各方互利共贏新格局。