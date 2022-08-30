人民幣兌美元中間價再跌至2年新低 每人民幣兌0.8801港元

人民幣兌美元中間價再跌至2年新低，每港元最新可買0.8801 人民幣。（資料圖片）

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價報6.8802，較上日中間價跌104點子，連跌第二日，創2020年8月28日以來最低。離岸人民幣兌美元最新報6.9075。每人民幣兌港元最新報0.8801。

美國聯儲局主席鮑威爾暗示要壓通脹繼續加息，加上市場預期人行再減息，拖累人民幣近日持續走弱。昨日在岸人民幣（CNY）兌美元2年來首次跌破6.9水平，收報6.921，較上周五亞洲交易時段收市大跌589點子；離岸人民幣（CNH）兌美元更跌破6.93，低見6.9327，為2年低位。分析指出，內地經濟下行風險加大，人民幣仍有下跌空間，年內或下試7算。

分析指美元兌人民幣年內下試 7 算

有分析表示，聯儲局將維持進取加息，並消除掉頭下調利率的預期，人行反而減息，因此人民幣兌美元昨日大跌。加上在疫情和房地產危機，內地經濟下行風險加大，估計人民幣仍有回落空間，離岸及在岸人民幣年內或下試7算。但他認為，暫未出現大幅度單向貶值，貶值步伐有序，資金流出風險可控。

券商高盛認為，美國利率持續向上，加上歐洲可能進入衰退，都會令美元進一步強勢，而中國經濟增長前景不被看好，連同中美息差擴闊的預期下，人民幣有機會再受壓。該行把人民幣未來3、6和12個月預測，由早前的6.75、6.6和6.5，改為7、6.85、6.7，意味人民幣匯價有機會在年底前見7算。