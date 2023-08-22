人民幣匯率影響港股表現？　恒指公司：恒指權重內66%受惠人民幣升值

港股連跌多日，市場分析認為人民幣匯率有影響港股表現。恒指公司發表網誌表示，從股票估值的角度來看，人民幣潛在升值將令報表貨幣為人民幣的港股受惠，更指恒指權重內，多達66%個股均受惠人民幣升值。

恒指公司表示，人民幣匯率中長期前景或能得到良好支撐。人民幣兌美元匯率反彈的上行風險因素包括美國加息周期結束，以及內地政府進一步推出刺激經濟的政策。彭博數據顯示，截至今年8月18日，市場料2023年／2024年，美元兌人民幣匯率為6.70/6.55，即預計人民幣兌美元匯率將反彈9%／11%。

人民幣匯率強將帶動港股向上

恒指公司認為，人民幣兌美元可能出現反彈之際，基本面而言，匯率上行風險可能對港股估值產生積極影響。因此當某隻股票的報表貨幣為人民幣，而其交易貨幣為港幣時，人民幣升值將推高其等值港幣的公司盈利、自由現金流等，因利率關係及港元與美元掛鈎。

直觀上，在其他條件不變的情況下，人民幣走強底下，整個以報表貨幣為人民幣的業務，其等值的港元股票估值將會有所提高。恒指公司表示，受惠人民幣升值的成份股分別佔恒生指數66%，以及恒生中國企業指數97%的權重，故認為人民幣如出現潛在升值，將有利於香港股市。