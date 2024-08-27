人民幣匯率走勢｜「美元微笑理論」提出者：美國減息或推動人幣升10%

外電報道，美國聯儲局預期將於9月減息，「美元微笑理論」的提出者、前摩根士丹利經濟學家，現為「Eurizon SLJ Capital」行政總裁的任永力（Stephen Jen）表示，美國減息可能會促使中國企業拋售1萬億美元以美元計價的資產，此舉可能會推動人民幣升值至多10%。

報道引述任永力表示，自疫情以來中國企業可能已積累超過2萬億美元的海外投資，存放於利率高於人民幣計價資產的資產中。他指出，當聯儲局降低借貸成本時，美元資產的吸引力就會減弱，隨着中美利差收窄，有可能刺激「保守的1萬億」美元資金回流國內。

任永力：堅信美元將下跌

除減息外，加上美元被高估、美國的雙赤字和軟着陸等，他更加堅信美元將下跌，而人民幣將可能走高，若中國人民銀行避免介入吸收美元流動性，人民幣的升勢或更大。

他表示，滙率是目前市場尚未充分計入的最大風險，他更以「雪崩」（Avalanche）來形容可能出現的情況，又指中國當局可能允許人民幣升值，對內地而言，人民幣兌一美元升值5%至10%是適度及可以接受。