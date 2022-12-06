人民幣回勇 升穿7算創3個月高

人民幣匯價回勇，兌一美元升穿7算，見近3個月高位，截至昨晚8時半，在岸人民幣報6.9487，升1.1%或749點子；離岸價報6.9457，揚1.02%或719點子。分析指，美國聯儲局或放緩大手加息，美匯指數走低，昨報104.38，跌0.1%，加上內地多個城市優化新冠肺炎疫情防控措施，令市場對內地經濟預期改善，並推升人民幣反彈。

華僑永亨料再升幅度有限

華僑永亨銀行報告指，內地多個大城市優化調整防控措施，公共交通和公共場所不再查驗核酸檢測。受放寬防疫的消息提振，離岸人民幣昨升破7算，創今年9月以來新高，全周漲超過1,700點子。然而，該行指隨著抗疫措施放寬，難免將面對疫情的反撲和執行層面的短暫混亂，加上內地經濟復甦速度放緩，人民幣進一步上升幅度或有限；短期內關注6.9至7.05的波動區間，本周需留意11月份外貿及通脹等經濟數據。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華對內地傳媒指，隨著內地疫情防控措施不斷優化及穩樓市政策持續發力，投資者對內地經濟前景更趨樂觀。此外，市場預計聯儲局加息周期進入尾聲，加息節奏趨緩，令美元大幅回落。周茂華認為，內外因素短期續利好人民幣，惟走勢偏波動，主要是歐美通脹高企，抑壓通脹措施持續，環球不確定性因素仍存在。