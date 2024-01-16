人民幣國債｜內地傳籌備超長期特別國債項目　彭博：涉資一萬億人民幣 (更新)

《彭博》報道，涉及金額約一萬億元人民幣。報道引述知情人士指，一萬億元超長期特別國債將用於支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化，地方政府已在儲備項目。特別國債可能安排在下半年發行，方案目前仍在討論當中，存在變數。

內地部分地方已安排部署下一步工作

據《21世紀經濟報道》報道，該些領域均為2024年經濟工作的重點方向，已在2023年底召開的中央經濟工作會議內曾提出，今年要做好「三個統籌」，即「統籌擴大內需和深化供給側結構性改革、統籌新型城鎮化和鄉村全面振興及統籌高質量發展和高水平安全」。

報道引述消息人士稱，河北趙縣已於1月9日，召開超長期特別國債項目謀劃工作調度會，逐一研究謀劃儲備項目情況及存在的問題，安排部署下一步工作；河北深澤縣亦已在1月4日時，召開超長期特別國債重大項目謀劃儲備工作會議研究及安排部署下一步工作。