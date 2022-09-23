人民幣在岸價失守7.1，創逾2年低，分析料在7.0至7.2之間波動。（資料圖片）

人民幣兌美元在岸價（CNY）早盤跌幅擴大，一度低見7.1015人民幣兌1美元，人民幣匯價創2020年6月5日以來新低。美債收益率繼續上揚，中美10年債收益率倒掛幅度擴大至100個基點以上，人民幣走勢受壓。分析料年內人民幣將在7至7.2之間波動。

人民幣兌美元在岸價最新報7.0990，離岸價（CNH）一度跌破7.11，最新報7.1034。最新每百港元可兌90.4人民幣。

人民銀行近期接連發文談金融政策，強調真實利率處於合理水平、留有空間，被解讀為維持寬鬆貨幣政策。文章除了強調防範金融風險，亦強調人民幣匯率「雙向波動，總體穩定」，以此安撫市場。

在世界主要經濟體中，中國是唯一沒有加息反而降息的國家。今年8月22日，人行宣布調降貸款市場報價利率（LPR），為今年內第3次。隨後於9月15日，中國6大國有銀行宣布調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個項目利率，下調幅度於0.1%到0.15%不等。

分析認為，在中國國內通脹壓力不大的前提下，人行貨幣政策「以我為主」，料仍將維持寬鬆，以支持經濟增長。「以我為主」即在疫情爆發對經濟衝擊階段不追隨美國採取量化寬鬆，保持貨幣政策定力，也不在經濟復甦後同步加息。