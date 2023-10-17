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財經
2023-10-17 16:01:00

人民幣定期利率比較｜人民幣定存銀行優惠比較 花旗定存一個月年利率最高達5%【持續更新】

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人民幣

現時人民幣情況非常被動，主要看外圍加息情況。(資料圖片)

人民幣定期存款／人民幣定存2023｜香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時國內減息情況下，先兌換人民幣作存定收息亦為不錯選擇。《am730》為讀者整合人民幣的最新定存息率。要注意，需要了解每間銀行的細節條款，最新詳情，請向各間銀行查詢。

【10月17日更新 中銀香港人民幣定期資訊

人民幣定存2023。(資料圖片)

人民幣定期利率比較｜人民幣定存優勢

人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備到國內留學、定期北上旅遊及經常進行人民幣交易的人。在現時全球局勢不穩期間，投入人民幣定存作投資或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如人民幣）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。

人民幣定期利率比較｜注意事項

若決定進行人民幣定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價、賣出價及交易中產生的匯率差價。

人民幣定期款存注意事項（am730製圖）

人民幣定期款存注意事項（am730製圖）

讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（人民幣）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。

人民幣定存2023｜各大銀行人民幣定期存款利率比較

各大銀行最高人民幣定存優惠利率（厘）

銀行

3個月

6個月

12個月

中銀香港

2

2.2

2.2

滙豐銀行

1.9

2.1

2.1

渣打銀行

1.8

2

2

恒生銀行

2

2.2

/

花旗銀行

/

（一個月：5%）

/

/

富邦銀行

2.3

2.4

2.6

工銀亞洲

1.9

2.1

2.3

招商永隆

1.9

1.95

2.15

建行亞洲

1.8

2

2.05

上海商業銀行

2.1

2.15

2.2

集友銀行

2.2

2.4

2.5

華僑銀行

2.1

2.25

2.5

人民幣定存2023。(資料圖片)

人民幣定存2023｜中銀香港：定存12個月享2.2厘

中銀香港現推出「特優人民幣定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享2%、2.2%、2.2%年利率。

此外，該行「綜合理財服務」個人銀行客戶，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立7天或1個月人民幣定存，可享11%或3.5%年利率。詳情請向該行查詢。

詳情：中銀香港

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人民幣定存2023｜滙豐銀行：新資金定存12個月享2.1%

滙豐銀行現推出「人民幣新資金定期存款優惠年利率優惠」，透過網上銀行或手機App，滙豐尚玉及滙豐卓越客戶，以最少1萬人民幣新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.9%、2.1%、2.1%年利率；至於滙豐One及其他客戶則分別享1.7%、1.9%、1.9%年利率。

此外，該行亦提供「外幣兌換及定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立7天或1個月人民幣定存，可享最高11%或3.5%年利率。詳情請向該行查詢。

詳情：滙豐銀行

人民幣定存2023｜渣打銀行：開立12個月定存享2%

渣打銀行現推出「特優人民幣定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.8%、2%、2%年利率。

此外，該行的白金外匯會員，或優先私人理財客戶，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立1星期或2星期人民幣定存，可享最高11%或5.5%年利率。詳情請向該行查詢。

詳情：渣打銀行

人民幣定存2023。(資料圖片)

人民幣定存2023｜恒生銀行：6個月最高享2.2%年利率

恒生銀行現提供新資金定期存款優惠，以1萬人民幣新資金，透過網上銀行或手機App，開立人民幣定存，優卓理財及優越理財客戶，最高3個月可享2%、6個月可享2.2%；優進理財及客戶綜合戶口，最高3個月則可享1.9%、6個月可享2.1%。

此外，該行亦提供「外匯定期存款優惠」，合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶，透過分行、電話、網上銀行、手機app申請，於指定交易時段以外幣兌人民幣，並以最少10萬港元同等資金開立一星期定期存款，最高可享10.90%年利率。詳情請向該行查詢。

詳情：恒生銀行

人民幣定存2023｜花旗銀行：1個月最高享5%

花旗銀行指，現時以新資金及兌換貨幣，並在分行開立人民幣定存，最高可享5厘息率，起存額最高為2,000萬元。

此外，花旗私人客戶及Citigold、Citi Priority、Citibanking理財客戶，提供人民幣定存優惠利率，透過分行、網上銀行、手機app申請，以至少30萬人民幣新資金，開立3個月定存，可享最高1.8%年利率。但優惠只限新開立投資戶口，以及需要投資產品結存，詳情請向銀行方面查詢。

詳情：花旗銀行

人民幣定存2023｜富邦銀行：12個月新資金最高達2.6%

富邦銀行推出分行特優人民幣定期存款優惠，個人銀行客戶經分行開立定期存款，定存等值港元100萬或以上，1個月可享2.1%；2個月可享2.2%；3個月可享2.3%；6個月可享2.4%；12個月可享2.6%。詳情請向該行查詢。

至於個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以現有資金開立指定定期存款，等值港元100萬或以上，1個月可享2%；2個月可享2.1%；3個月可享2.2%；6個月可享2.3%；12個月可享2.5%。

詳情：富邦銀行

人民幣定存2023｜工銀亞洲：定存12個月享2.3厘

工銀亞洲推出最新人民幣定期存款優惠，「工銀理財金」、「時代/綜合」客戶，於辦公時間透過網上銀行、手機銀行申請，以新或舊資金至少50萬人民幣以上，開立人民幣定期存款，1個月可享1.5%；2個月可享1.7%；3個月可享1.9%；6個月可享2.1%；12個月可享2.3%。詳情請向該行查詢。

另外，現時以全新資金、起存額5萬人民幣，開立存款期98天或188天的人民幣定存，分別可享2厘或2.2厘年利率。優惠適用於「e時代」、「綜合戶口」客戶，並需透過分行申請。

詳情：工銀亞洲

人民幣定存2023｜招商永隆銀行：定存12個月見2.15%

招商永隆銀行表示，現以手機App開戶，放入500萬人民幣敘造定存，1個月可享1.45%；2個月可享1.9%；3個月可享1.9%；6個月可享1.95%；12個月可享2.15%；24個月可享2.5%。詳情請向該行查詢。

詳情：招商永隆銀行

人民幣定存2023。(資料圖片)

人民幣定存2023｜建行亞洲：新舊資金最高享2.45%

建行亞洲出最新人民幣新資金定期存款優惠，透過分行申請，以至少50萬人民幣開立人民幣定期存款，1個月可享2.45%；3個月可享2.45%；6個月可享2.4%；12個月可享2.35%。詳情請向該行查詢。

詳情：建行亞洲

人民幣定存2023｜上海商業銀行：12個月定存見2.25%

上海商業銀行表示，該行推出新資金定期存款年利率優惠，客戶以最少10萬人民幣開立定存，1個月可享1.7%；3個月可享2.2%；6個月可享2.2%；12個月可享2.25%。客戶可透過分行申請，並以新資金、兌換資金開立。而全新「慧通理財」客戶，更可享額外0.10%年利率。

詳情：上海商業銀行

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人民幣定存2023｜集友銀行：敘造12個月定存有2.5%

集友銀行宣布該行客戶透過任何渠道，包括分行、網上等渠道，以新舊資金開立及起存額20萬人民幣以上開立定存，3個月可享2.2%；6個月可享2.4%；12個月可享2.5%年利率。該行表示額滿即止，詳情請向該行查詢。

詳情：集友銀行

人民幣定存2023｜華僑銀行：12個月定存享2.5%

華僑銀行表示，該行宏富理財客戶透過任何渠道，包括分行、網上等渠道，以新資金開立及起存額10萬人民幣以上開立定存，3個月可享2.1%；6個月可享2.25%；12個月可享2.5%年利率。

個人客戶則享3個月可享2%；6個月可享2.1%；12個月可享2.25%年利率。該行指，優惠額滿即止，詳情請向該行查詢。

詳情：華僑銀行

人民幣定存2023｜常見問題

人民幣定存2023｜如何做人民幣定存？

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人民幣定存2023｜開立人民幣定存要注意？

若決定進行人民幣定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價......觀看更多

人民幣定存2023｜兌換人民幣好處？

香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時......觀看更多

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