人民幣波動引發投資者下注人行明年擴闊交易區間

隨着美國聯儲局進取地加息遏抑通脹，推高美元兌人民幣至7算水平，外資從出中國，人民幣波動近月亦有所增加，令投資者開始下注中國人民銀行會放寬人民幣交易區間。

《路透社》引述渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔（Becky Liu）表示：「我們認為人民銀行有可能在2023年擴闊人民幣兌美元的每日交易區間，從2% 擴闊到3%，以容許匯價更大的波動。」

報道引述政策消息人士表示，內地於過去數年都有考慮擴闊交易區間，以表明他們對長期市場改革的承諾。有關調整一經落實，將成為中國於2014 年以來首次擴大人民幣的交易區間，以容許更大的市場力量。

德國商業銀行高級中國經濟學家Tommy Wu認為，「如果中國人民銀行想要擴大交易區間，很可能會在 2023 年下半年發生，屆時中國經濟應該明顯反彈，與美國的息差也可能開始顯著縮小，有利人民幣匯率」。

過去數年都有考慮擴闊區間

不過亦有不少意見認為，沒有迫切性要擴大波幅。加拿大皇家銀行亞洲外匯主管 Alvin Tan 表示：「在美元的周期性上升趨勢明顯見頂之前，區間擴大不太可能發生，因為任何此類行動都可能被市場解讀為人民幣進一步貶值的訊號。」

由於宏觀經濟風險導致人民幣出現前所未有的波動，投資者押注當局可能會自 2014 年以來首次擴大人民幣的嚴格交易區間，讓市場力量有更大的作用。

人民銀行自2014年開始准許人民幣兌美元在每日官方中間價附近2% 的範圍內波動。過去8年間，成交價很少會偏離中間價超過1%。不過，因為中美息差，加上內地監管政策及疫情封控措施等因素影響下，人民幣去一段時間開始有較大波動。

或被解讀為貶值訊號

以10月份為例，人民幣在部份日子的每日波動率可高達 16%，而之前幾個月和幾年僅1% 至 4% 的波動幅度明顯增加。在 10 月份的 16 個交易日中就有5個交易日，人民幣接近觸及該區間的弱端。

用以衡量未來波幅的期權市場指標 ─ 引伸波幅（implied volatility）亦已經上升，1 個月、3 個月和 6 個月人民幣的引伸波幅創下歷史新高，而 9 個月和 1 年期人民幣的引伸波幅則處於自 2015 年以來的最高水平。交易員解讀為市場下注於更大的波動。

中國人民銀行未有回應。

今年以來，人民幣兌美元匯率已下跌約 11%，可能創下 1994 年以來的最大年度跌幅，但全球投資機構預計人民幣匯率將在 2023 年逐步復甦。