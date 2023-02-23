人民幣結算｜伊拉克央行改人幣結算對中貿易 以改善外滙儲備

伊拉克央行昨日（22日）宣布，為改善外滙儲備，首次計劃與中國貿易時，直接改以人民幣結算。

據外媒引述伊拉克經濟顧問Mudhir Salih指出，這是伊拉克首度容許來自中國的進口商品，以人民幣結算，對於以往只容許以美元結算，反映人民幣在國際貿易方面的角色變得更重要。

事實上，伊拉克一直採取緊急措施，以應對國內市場的美元短缺，早前便曾將本地貨幣貶值。

伊拉克8成美元電滙無法完成

伊拉克作為OPEC第二大產油國，過往一直在紐約聯儲開賬戶存儲石油出口等外滙收入，不過自去年起，美國財政部和紐約聯儲開始對伊拉克商業銀行的國際交易實施更嚴格控制，以遏制洗錢，及非法將美元轉移到伊朗和其他受制裁國家。

有關舉動使伊拉克經濟陷入困境，因為該國每日80%或以上的美元電滙均無法完成，改用人民幣作結算有望改善該國外滙儲備。

伊拉克央行表示，用人民幣進行交易將增加伊拉克銀行在中資銀行的賬戶餘額，這一選擇將取決於央行的人民幣儲備規模。而另一選擇，則是將央行在大摩和新加坡發展銀行戶口中，持有的美元兌換成人民幣，再向中國方面支付。

人民幣國際地位急升

人民幣自俄烏戰爭爆發以來，在俄羅斯等國地位不斷上升。據SWIFT統計指，去年12月，人民幣在全球跨境貿易金額中排名第3，佔比3.91%，較2021年同期升兩倍，僅次美元和歐元。