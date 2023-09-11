人民幣走勢｜人幣短線反彈收復7.3關　央行召開外匯會議提振匯率

上周在岸人民幣（CNY）對美元收報7.345，創2007年底以來新低，周一（11日）人民銀行隨即召開「全國外匯市場自律機制專題會議」，受利好消息影響下，離岸人民幣兌美元突然走高，連續收復7.33、7.32、7.31三關口，漲幅一度擴大至逾650點。

人民幣走勢｜人民銀行午間發公告，全國外匯市場自律機制專題會議在北京召開，強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定。(人行)

人幣短線反彈收復7.3關

會後人民幣匯價大幅走強，周一離岸人民幣（CNH）兌美元匯價單日走強近650基點，一度升至7.2977，扭轉上周跌勢；在岸人民幣（CNY）兌美元匯價更走強逾700點，報7.2720。以港元計算，每百港元兌人民幣跌穿93，最新報92.93水平。

央行：該出手時就出手

人民銀行午間發公告，全國外匯市場自律機制專題會議在北京召開，強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，「該出手時就出手」，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置。

央行指出，近期人民幣對美元雖然有所貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，對非美主要貨幣保持相對強勢，外匯市場運行穩健，市場預期總體平穩。

公告亦呼籲企業及居民，要堅持「風險中性，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位」，維護好財產安全；而外匯市場成員要自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。