人民幣首次取代美元　成俄羅斯交易量最大外幣

外媒指，數據顯示人民幣在今年2月份的交易量首次超過美元，兩者差額更於3月變的更為明顯，報道形容在俄國入侵烏克蘭前，人民幣在俄羅斯市場的交易量微不足道。

呼籲將資產換成盧布或「友好」貨幣

今年初，俄羅斯財政部將市場操作由美元轉為人民幣，並為國家財富基金制定新結構，令達到60%資產是人民幣。俄羅斯央行亦經常呼籲企業和人民，將資產轉換為盧布或「友好」貨幣，以避免資產被凍結或凍結的風險。

在西方國家制裁下，莫斯科和北京聯繫加深，上月國家主席習近平在連任後首次出訪俄羅斯，承諾在貿易、投資、供應鏈、大型項目、能源和高科技等領域與克里姆林宮擴大合作。

分析：俄羅斯對中國商品出口有增長

ITI Capital的策略師Iskander Lutsko指，中俄貿易有所增長，「市場上的美元愈來愈少，因油價下跌和出口減少導致俄羅斯財政收入減少，儘管中國大陸對俄出口停滯，但俄羅斯對中國的大宗商品出口卻成長了29%」。