人民銀行推2千億專項再貸款支持設備更新改造

中國人民銀行公布，為貫徹落實國務院常務會議關於支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造的決策部署，增加製造業和服務業現實需求、提振市場信心，人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，專項支持金融機構以不高於3.2%的利率向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。

人行負責人表示，推進經濟社會發展薄弱領域進行設備更新改造，有利於擴大製造業市場需求，推動消費恢復成為經濟拉動主力，增強發展後勁。

據悉，設備更新改造專項再貸款額度為2,000億元人民幣以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構，按照金融機構發放符合要求的貸款本金100% 提供資金支持。

專項支持金融機構針對性放貸 利率最多 3.2厘

專項再貸款政策支持領域為教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數字化轉型、重點領域節能降碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等10個領域設備購置與更新改造。

金融機構按照市場化原則，自主決策、自擔風險，向清單內項目發放貸款。專項再貸款採取「先貸後借」的直達機制，按月發放。對於金融機構2022年9月1日至2022年12月31日期間，以不高於3.2%的利率向清單內項目發放的合格貸款，人民銀行按貸款本金等額提供資金支持。