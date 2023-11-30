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財經
2023-11-30 11:30:00

人物專訪丨從搏一搏到憑實力贏錢 曾靠業績期勁賺45倍點做到？

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網名「水滴石穿-想飛的人」的90後男生，小學時期已試過幫父親買股票。

網名「水滴石穿-想飛的人」的90後男生，小學時期已試過幫父親買股票。

一般人是開始打工才首次買股票，不過網名「水滴石穿-想飛的人」的90後男生，從小學開始，就有幫父親買股票的經驗。自幼耳濡目染下，奉行「刀仔鋸大樹」，最成功的一役，更在業績期運用期權造淡，逆市贏得45倍高回報。

17年大牛市初嘗投資 不買正股買窩輪

自言投資取向屬進攻型的他透露：「由小學開始，就幫阿爸開電腦落盤，好細個就知咩叫炒股。」因此，早於學生時期，他自己亦開始加入炒股行列，當時是2017年，是投資者都一定記得的一年——港股大牛市！恒指全年由22,000點起步直奔30,000大關。心態勇猛的他笑指，「第一次自己已經唔係買騰訊正股，反而是波幅更大的Call輪。」時值大市熾熱期，他單用3,000多元本金，就贏來三倍回報，展開他以小博大的投資路。

「水滴石穿-想飛的人」曬單。

「水滴石穿-想飛的人」曬單。

業績期捕捉良機 沽空最多贏45

回看首次買賣，他指實屬運氣推動，自嘲稱「完全不懂看股價」，只希望「唔賭唔知時運高」。至於最成功的一次投資，他指是去年業績期，透過沽空netflix，賺取最高45倍回報。他興致勃勃地分享：「自己最喜歡用期權，能夠刀仔鋸大樹。」捕捉股價的波幅放大回報。

當時決定造淡，全因他留意到市場對netflix的期望過高，不過卻從營運數據分析中，察覺公司增長已現頹勢，認為股價有很大的下跌空間。進取的他決意「博一博」，把握netflix公布業績時大膽做空，最終股價果然在業績後大跌，令他的期權升幅最多達到45倍。

進取型投資的他，家中一角擺放了不少投資書藉。

進取型投資的他，家中一角擺放了不少投資書藉。

投資「絕非單靠一人之力」

「水滴石穿-想飛的人」的投資之路，表面看似一帆風順，不過，其實6年交易旅程中，亦曾交過不少學費。他坦言：「最多果次，只係一晚就已經輸左兩萬蚊。」對於當時小注投資的他，已是損失頗大。汲取失敗經驗，他明白從無到有的投資歷程中，「絕對唔可以單靠一人之力，更要向其他成功投資者的經驗學習。」

他透過追蹤一些資深投資者的投資分享，從中取經，例如在富途證券平台牛牛圈的期權sir，經常和牛友分享買賣攻略，加速他從實戰中成長，學會把握企業業績期「食大茶飯」，羸取倍數計的回報。

除了善用投資平台汲取贏家經驗，調整心態亦是關鍵。「水滴石穿-想飛的人」表示不應要求投資每次都贏。他解釋指即使是最頂尖的交易員，都不能每次賺錢。「如果有人話自己每次都賺錢，肯定是大話。」他續說，「重要的是控制倉位，10次交易中，有5次賺錢，已經好叻。」現在，富途牛牛也提供著適合不同階段投資者的定制化投教課程，可以根據投資者的需求，讓投資者系統化的學習投資知識，有了科技方法的加持，相信更多年輕投資者可以少走彎路。

調查指股市嬴家 多用智能投資功能

「水滴石穿-想飛的人」的故事，與不少投資者有相似之處。富途2023年上半年做了一個投資者調查，研究在港股市場中的賺錢贏家有何共通點。統計顯示他們之所以賺錢，其中一個致勝特質，是較懂得掌握時機，如利用智能盯盤等可提醒投資者及時作出相應操作的「擇時」功能，在此組別人群的滲透率均高於整體，另外，他們經常在企業業績期前後進行買賣交易。

從學生變直播主 傳遞期權竅門

這些致勝特質在「水滴石穿-想飛的人」身上可見一二。他表示留意業績期的交易，因為股價的波動通常較高，是用衍生工具放大回報的好時機。醉心研究期權多年，他開始領略獲利方程式，由昔日從牛牛圈中向資深投資者取經，變成今日他也開始加入成為直播主，節目名為「新手課堂」，題材包括在業績期如何用期權「以小博大」，期望與期權新手交流買賣心得。

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（資料由受訪者提供）

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