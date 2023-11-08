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財經
2023-11-08 12:15:00

人物專訪丨資深Banker投入直播7年 領略投資不再是場孤獨之旅

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法巴上市衍生產品部執行董事的黃集恩Martin。

法巴上市衍生產品部執行董事的黃集恩Martin。

處身科技變革年代，投身本港金融市場逾18年，現為法巴上市衍生產品部執行董事的黃集恩（Martin），他作為投行一員，資源從來不缺。然而要如何將資訊由專業投資者手中分享出去，帶動零售投資者興趣，原來充滿挑戰。因此，早於多年前，他便率先開始在網上做直播，在富途牛牛已經堅持直播7年，善用科技平台開拓職涯新領域。轉營投資界「主播」，他更享受其中，笑言「唔鐘意有劇本」，樂於接受用戶即時「挑戰」。

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Web 3.0時代演進 投資者拒單向資訊

在過往，每天對著來自四方八面的海量資訊，Martin深知能夠精準、有效的獲取信息，便可為投資帶來助力。如何以最短的時間，獲取最準確最新的行業訊息，幫助做出判斷，固然是決勝關鍵。時至Web 3.0時代，傳播從單向變為以用戶為核心，投資者更傾向自行於網上搜索經濟資訊，期望以互動、雙向的模式掌握知識和資訊，掀起財經社交論壇及網上直播文化的興起。即使是投行中人，也樂於透過這種雙向的模式，窺探市場脈搏。這亦引起Martin共鳴，走進在網上投資圈，與投資者交流投資資訊。

科技投資平台 助力投資者快速準確獲取資訊

Martin的職責肩負金融產品投資者教育工作，增加市場對衍生產品的認識。眼見投資者獲取資訊的習慣日漸依賴互聯網，Martin察覺要積極「求變」，不能單靠報章傳統媒體，更需要找到一個具備社交功能的財經網上平台，務求更有效及針對性地傳播金融專業資訊，和目標對象互動。

然而，當年在市場上要找到一個能夠覆蓋投資者、兼具互動功能的平台並非易事，經歷過早期金融市場的投資者們都曾感受過這一需求。傳統券商及銀行等金融機構著重門店業務，網上平台特別是即時傳訊功能的搭建尚未成熟，社交互動功能更欠奉，未能符合他的需求。反而，從互聯網世界孕育出來的線上證券商，面向極廣的全球投資者，結合多場景曝光，令資訊傳遞更廣泛，更能精準捕捉市場缺口，著實提供傳統同業所欠缺的功能和服務。

富途證券早於營運初期，已經將互動及社交元素，置於品牌核心理念之中，不但打造出一個一站式資訊平台，更主打社交功能，配備即時線上直播等各種新場景。Martin認為線上投資平台和用戶展開即時對談，對他的工作需求更為匹配，遂決意開展在富途社交平台牛牛圈的直播之路，連接更多投資者。而每位使用富途牛牛的投資者們，都可以在app上與Martin相見，更快填補信息差。

(左)2016年8月首次於富途牛牛平台直播，(右)現時仍在牛牛圈活躍直播。

(左)2016年8月首次於富途牛牛平台直播，(右)現時仍在牛牛圈活躍直播。

衍生工具爭分奪秒 直播節目滿足需求

Martin當年加入「牛牛圈」時，發現熟悉股票的「牛友」眾多，在多年與牛牛圈內的投資者們溝通中，發現互動率不斷增高。例如牛牛圈的直播，每場曝光次數就平均達逾30萬，每場互動數目達220次。討論區的發帖互動功能，更帶動投資者知識水平急速提高，牛友對更進階的投資產品，例如衍生工具的興趣亦與日俱增。然而，衍生產品的特性，是對價格的敏銳度更高，因而需要對交易操作有更深入了解，更要爭分奪秒。不少用戶未能掌握箇中的技術知識，而他的專業知識正好派上用場，故此他開始每周在平台上做直播，分享衍生交易技巧。富途平台支援達13種衍生品交易，並配備分析指標，不少牛友希望學懂活用指標，從而更易捕捉市場機會，所以Martin的分享正好為牛友提供專業指引。

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直播不設劇本 針對解難拉近距離

主持風格方面，Martin坦言，「唔鍾意寫定劇本，更喜歡用戶自由提問！」因此他喜愛平台的對話功能，不但有親切感，拉近和用戶的距離，而且令傳播更有效。事關他可以獲悉用戶即時反應，更精準掌握用戶需要，並按其對投資的熟悉程度，度身訂造更合適的資訊。他指出，歷經近廿載的傳統金融工作，他深切體會到，針對客戶的疑問解答，更能建立信任，效果遠勝單向傳授，這是直播平台的獨有優勢。

當問及做直播節目的難度，他指出，有時用戶的提問，並非他的專業範疇，而是一些突發的因素，例如天文台八號風球除下後，港股何時復市等。他仍會耐心為用戶指引應該如何尋找答案，笑指經過多年的經驗，現在已經甚少遇到用戶的問題，可以將他「難倒」！

(資料由受訪者提供)

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