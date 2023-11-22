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財經
2023-11-22 19:00:00

人物專訪｜博士生初次投資大無畏 豪擲七成身家專攻一種產品

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鐵本爐外表是溫文的博士生，在投資市場上卻擁有剛烈性情。

鐵本爐外表是溫文的博士生，在投資市場上卻擁有剛烈性情。

回想第一次買股票，不少人都是「雞仔注」（小注開始），不過今次的訪者鐵本爐，雖是外表溫文的博士生，卻擁有剛烈性情。懷抱對歷史理念的堅持，驅使她在投資路上一鼓作氣，並能人所不能。縱是投資初哥，不過她豪爽直言「第一次投資注碼已經好大，佔身家差不多70%」，而且更孤注一擲在黃金之上。在過去三年間，面對股市震蕩之際，即使很多高手都「坐艇」之時；作為投資初哥的她，卻憑藉圖表分析及高度自律地買賣黃金，做到逆市羸家。

 

書中自有黃金屋

一般人買賣都是從小注開始，為何她會一口氣傾出70%身家投資呢？在大學研究經濟歷史的她豪不猶豫地指，「投資要講信念！」。她的投資大門就在三年多前進行論文研究時偶然打開。

當時她在美國華盛頓大學準備博士資格考，飽讀群書，從學者溫鐵軍拆解60年間中國化解經濟危機歷史的著作《八次危機》，再到另一位學者盧麒元的研究，主張過剩美元會流去商品，尤其是黃金這個幾千年來被世界所默許的天然「貨幣」中。當中他通過講解1971年布雷頓森林體系崩解的幾十年的黃金走勢，來預測本輪黃金可能到達的價格。

修讀歷史的她，十分認同從歷史經驗中提取證據來佐證自己假設的做法。鑑古知今，眼見美國聯儲局貨幣政策，正值四十年來最急速的改變期，更突顯黃金的永恆價值。

 

初嘗敗打仗不服輸　鑽研圖表增勝算

信念驅使下她決意一擲千金，開始交易紙黃金，當時成本價大概在1750美元左右。投資之路絕非一帆風順，初期她也犯下散戶常見的通病，例如「坐艇」、價格一抽高就「被震走」等也嘗遍了，不過她未有氣餒，坦言「性格就是不服輸」。為增加投資勝算，她誓言鑽研技術分析，並選擇了富途的平台，成為實戰的工具。

曾在美國讀書的她，透露在中美兩國皆有投資帳戶，「嘗試過多間國內國外券商，最喜歡還是使用富途平台，用戶體驗最好，看盤十分清晰」。她特別欣賞富途的投資技術指標種類多元化，部分技術指標在其他券商平台上，是需要花錢加購的，不過富途則完全免費，而且功能齊全之餘，仍保持簡單易用，令她更投資更得心應手。日子有功，雖則投資年資僅三年多，不過訪談間她對各種圖表分析、K線走勢及大盤形態已經瞭如指掌。

 

自律買賣　逆市淘金

掌握分析技術後，她日漸重視交易規律，只進行日線級別交易黃金：即MACD金叉就買進，死叉就賣出。這種穩健的買賣，看似平淡，卻考驗買家不要輕易受市場雜音影響的決心，是講究自律的交易方式。

憑藉自律操作及圖表分析，在過去三年市況波動下，黃金的投資成功為她賺來超過15%的回報，不過她僅套現少部份鎖定利潤，並堅定地表示，黃金將是她的最大持倉，「紙黃金的買賣讓我現在仍保持充足的子彈（黃金即現金），而不是在股市的震蕩中，揮霍過多的學費。」

 

女性投資「穩字當碩」 選股切忌喜好優先

從鐵本爐主攻黃金等避險資產的故事中，折射出現今港股震盪市況下，投資者共同懷抱的心態就是「穩字當頭」。

根據富途證券調查，穩定型產品成為更多投資者的選擇，今年上半年投資者對基金的持倉比率更由去年底的16.94%，上升至19.07%，對多元化投資組合的需求日增。數據亦顯示，女性投資者更傾向將資金分散在中國美國等不同地域的投資，進一步減低集中風險。

談到分散風險，鐵本爐在投資路上逐步加強配置多元化，除了黃金長倉外，亦涉足A股。在選股上，美容服飾是不少女生的喜好，那麼她會否因應自己的消費習慣，更傾向買入美容消費相關股份呢?

她指出，平日雖喜歡留意名牌包包的潮流，卻不會跟隨喜好而投資這些以女性作客戶群的股份。理性的她認為，在投資領域上，切忌感情用事及單純按喜好而選擇，反而要實事求事，參考歷史及數據作依歸，對半導體等行業看高一線。因此，頂着一頭烏黑長髮的她，手上的持股卻主要是「陽剛味」濃的行業，包括電動車及半導體股。

 

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（資料由受訪者提供）

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