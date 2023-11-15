熱門搜尋:
消委會 習近平 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 區議會選舉2023 流感 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
返回
財經
2023-11-15 19:00:00

人物專訪｜逆市賺錢投資達人 36年無懼巨浪與時並進

分享：
人物專訪｜逆市賺錢投資達人 36年無懼巨浪與時並進

全職投資者Option Jack（圖右）不時受邀在網上投資節目分享炒股心得，圖左為富途牛牛節目主持唐海汶。

「炒股那可休，沉淪多少個秋？贏到了卻偏不夠，又再買下手」改歌詞唱起來朗朗上口，原來是縱橫期權市場36年的Option Jack，今年初對著一片紅海的股票市場郤逆市獲利時所抒發的感受

曾在90年代伊拉克戰爭中做空黃金獲利，後於2011年在白銀期權及期貨交易中淨賺280萬、2015年「大時代」恒指期權交易中爆賺超過40倍，看盡市場變化的Option Jack抱著愈戰愈勇的心態，戰勝了不少逆境。但沽空反向操作的技術要求高，作為投機者，他亦借助了金融科技工具看週期、抓時機，甚至從投資平台的市場討論中找到節奏，讓他的「貪婪」在「恐慌」中變得更紮實。

Option Jack縱橫期權市場36年

Option Jack縱橫期權市場36年

只要波動存在 就有賺錢可能

對於全職投資者Option Jack來說，無論市場高低起伏，只要波動存在，就有賺錢的可能性。面對低迷股市，仍有投資者能抓住波動價值，跑贏大市。但交易就像高樓一樣，投資者要勇敢再上一層樓，方能進入不同境界、擁有新視野，但他坦言，大部分的投資者可能一輩子都未能再跨上一層。

Option Jack將投資者的成長分為三個不同週期：剛開始進入投資界的2-5年是蜜月期，這個階段，投資者沒有特定的交易意願，他們只思考買或不買，交易邏輯精簡，反而會取得不錯的成績；第二個階段則是瓶頸期，這是不進則退的階段，當了解了多而複雜的訊息之後，投資者們會嘗試挑戰高難度動作，而往往這也是最容易犯錯的一個階段。

目前是港股的逆境時期，Option Jack指向投資應用程式畫面解釋著：「自20212月起，港股進入低迷的失落周期，從34千點開始跌，熊市之前都不會超過11個月，現在已經兩年半了，並還會持續。」不少投資者會在這種市場環境中迷失，曾就職於券商的Option Jack指，根據逆周期的開戶賬戶數目可見，兩年可淘汰達8成投資者。

 

「多跨一步，或許就離成功不遠了」

「緊跟市場，在市場波動態中發現價值，就可能成為一名優秀的投資者。」在當下波動市況中，Option Jack傾向以沽空操作，這讓他不僅未被市場淘汰，更精準抓住市場賺錢機遇。

縱然踏入這個中高階段往往是最會虧損的時間，但他認為，每個人都需要經歷這個階段。Option Jack在多年歷練中當然也走過這段路，然而他鼓勵投資者：「別自責自己經常錯向，多跨一步或許就離成功不遠了」。

Option Jack在2021年底至2022年間，通過反向指標利用ETF賺了2倍（左）；2022年，Option Jack通過反向指標在ETF賺了3倍（右）。

Option Jack在2021年底至2022年間，通過反向指標利用ETF賺了2倍（左）；2022年，Option Jack通過反向指標在ETF賺了3倍（右）。

巧用工具賦能投資 學會轉變和接受新觀念

第三個階段是成熟期，經歷了36年的股市風雨後，Option Jack認為，今天的市場環境與他剛開始進入金融市場時相差無幾，而差別在於如何看待市場。這一時期的交易者企圖走在市場最前線，挑戰高難度動作，或逆市而行、參考反向指標。

對於高階投資者來說，技術圖形工具非常重要。Option Jack喜愛參考反向指標，但與30年前的分別是，早期市場上對零售投資者的分析工具支援非常有限，但隨著時代演變，科技投資平台的誕生，讓專業的圖表及技術分析變得更觸手可及。

Option Jack指，在這樣的市況中，看基本面的方式已經過時，投資者要不斷轉變和接受新的觀念，即根據市場情緒的波動，抓住市場節奏。現時股市處於更漫長的跌浪中，他亦經常在牛牛圈與不同投資者交流，掌握第一手的市場情緒，再配搭投資平台一些即時個股資訊、畫線工具取得更多維度資訊，來了解市場動態。

「如果我在年輕的時候有20萬啟動金，可能也會激進的以槓桿投200萬」，但隨著年紀漸長，Option Jack笑言會選擇更為謹慎的投資方式。雖然時移勢易，但累積經驗以掌握有效投資邏輯，並堅持投資，相信就是讓Option Jack與投資市場共同成長而保持不敗之道。

 

更多投資故事回溫：

（資料由受訪者提供）

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受