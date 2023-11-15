人物專訪｜逆市賺錢投資達人 36年無懼巨浪與時並進

曾在90年代伊拉克戰爭中做空黃金獲利，後於2011年在白銀期權及期貨交易中淨賺280萬、2015年「大時代」恒指期權交易中爆賺超過40倍，看盡市場變化的Option Jack抱著愈戰愈勇的心態，戰勝了不少逆境。但沽空反向操作的技術要求高，作為投機者，他亦借助了金融科技工具看週期、抓時機，甚至從投資平台的市場討論中找到節奏，讓他的「貪婪」在「恐慌」中變得更紮實。

「炒股那可休，沉淪多少個秋？贏到了卻偏不夠，又再買下手」改歌詞唱起來朗朗上口，原來是縱橫期權市場36年的Option Jack，今年初對著一片紅海的股票市場郤逆市獲利時所抒發的感受。

只要波動存在 就有賺錢可能

對於全職投資者Option Jack來說，無論市場高低起伏，只要波動存在，就有賺錢的可能性。面對低迷股市，仍有投資者能抓住波動價值，跑贏大市。但交易就像高樓一樣，投資者要勇敢再上一層樓，方能進入不同境界、擁有新視野，但他坦言，大部分的投資者可能一輩子都未能再跨上一層。

Option Jack將投資者的成長分為三個不同週期：剛開始進入投資界的2-5年是蜜月期，這個階段，投資者沒有特定的交易意願，他們只思考買或不買，交易邏輯精簡，反而會取得不錯的成績；第二個階段則是瓶頸期，這是不進則退的階段，當了解了多而複雜的訊息之後，投資者們會嘗試挑戰高難度動作，而往往這也是最容易犯錯的一個階段。

目前是港股的逆境時期，Option Jack指向投資應用程式畫面解釋著：「自2021年2月起，港股進入低迷的失落周期，從3萬4千點開始跌，熊市之前都不會超過11個月，現在已經兩年半了，並還會持續。」不少投資者會在這種市場環境中迷失，曾就職於券商的Option Jack指，根據逆周期的開戶賬戶數目可見，兩年可淘汰達8成投資者。

「多跨一步，或許就離成功不遠了」

「緊跟市場，在市場波動態中發現價值，就可能成為一名優秀的投資者。」在當下波動市況中，Option Jack傾向以沽空操作，這讓他不僅未被市場淘汰，更精準抓住市場賺錢機遇。

縱然踏入這個中高階段往往是最會虧損的時間，但他認為，每個人都需要經歷這個階段。Option Jack在多年歷練中當然也走過這段路，然而他鼓勵投資者：「別自責自己經常錯向，多跨一步或許就離成功不遠了」。