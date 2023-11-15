人物專訪｜逆市賺錢投資達人 36年無懼巨浪與時並進

「炒股那可休，沉淪多少個秋？贏到了卻偏不夠，又再買下手」改歌詞唱起來朗朗上口，原來是縱橫期權市場36年的Option Jack，今年初對著一片紅海的股票市場郤逆市獲利時所抒發的感受。
曾在90年代伊拉克戰爭中做空黃金獲利，後於2011年在白銀期權及期貨交易中淨賺280萬、2015年「大時代」恒指期權交易中爆賺超過40倍，看盡市場變化的Option Jack抱著愈戰愈勇的心態，戰勝了不少逆境。但沽空反向操作的技術要求高，作為投機者，他亦借助了金融科技工具看週期、抓時機，甚至從投資平台的市場討論中找到節奏，讓他的「貪婪」在「恐慌」中變得更紮實。
只要波動存在 就有賺錢可能
對於全職投資者Option Jack來說，無論市場高低起伏，只要波動存在，就有賺錢的可能性。面對低迷股市，仍有投資者能抓住波動價值，跑贏大市。但交易就像高樓一樣，投資者要勇敢再上一層樓，方能進入不同境界、擁有新視野，但他坦言，大部分的投資者可能一輩子都未能再跨上一層。
Option Jack將投資者的成長分為三個不同週期：剛開始進入投資界的2-5年是蜜月期，這個階段，投資者沒有特定的交易意願，他們只思考買或不買，交易邏輯精簡，反而會取得不錯的成績；第二個階段則是瓶頸期，這是不進則退的階段，當了解了多而複雜的訊息之後，投資者們會嘗試挑戰高難度動作，而往往這也是最容易犯錯的一個階段。
目前是港股的逆境時期，Option Jack指向投資應用程式畫面解釋著：「自2021年2月起，港股進入低迷的失落周期，從3萬4千點開始跌，熊市之前都不會超過11個月，現在已經兩年半了，並還會持續。」不少投資者會在這種市場環境中迷失，曾就職於券商的Option Jack指，根據逆周期的開戶賬戶數目可見，兩年可淘汰達8成投資者。
「多跨一步，或許就離成功不遠了」
「緊跟市場，在市場波動態中發現價值，就可能成為一名優秀的投資者。」在當下波動市況中，Option Jack傾向以沽空操作，這讓他不僅未被市場淘汰，更精準抓住市場賺錢機遇。
縱然踏入這個中高階段往往是最會虧損的時間，但他認為，每個人都需要經歷這個階段。Option Jack在多年歷練中當然也走過這段路，然而他鼓勵投資者：「別自責自己經常錯向，多跨一步或許就離成功不遠了」。
巧用工具賦能投資 學會轉變和接受新觀念
第三個階段是成熟期，經歷了36年的股市風雨後，Option Jack認為，今天的市場環境與他剛開始進入金融市場時相差無幾，而差別在於如何看待市場。這一時期的交易者企圖走在市場最前線，挑戰高難度動作，或逆市而行、參考反向指標。
對於高階投資者來說，技術圖形工具非常重要。Option Jack喜愛參考反向指標，但與30年前的分別是，早期市場上對零售投資者的分析工具支援非常有限，但隨著時代演變，科技投資平台的誕生，讓專業的圖表及技術分析變得更觸手可及。
Option Jack指，在這樣的市況中，看基本面的方式已經過時，投資者要不斷轉變和接受新的觀念，即根據市場情緒的波動，抓住市場節奏。現時股市處於更漫長的跌浪中，他亦經常在牛牛圈與不同投資者交流，掌握第一手的市場情緒，再配搭投資平台一些即時個股資訊、畫線工具取得更多維度資訊，來了解市場動態。
「如果我在年輕的時候有20萬啟動金，可能也會激進的以槓桿投200萬」，但隨著年紀漸長，Option Jack笑言會選擇更為謹慎的投資方式。雖然時移勢易，但累積經驗以掌握有效投資邏輯，並堅持投資，相信就是讓Option Jack與投資市場共同成長而保持不敗之道。
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（資料由受訪者提供）