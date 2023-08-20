人行中證監率金融部門開會 優化房地產信貸 融資成本穩中有降

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會上周五聯合召開電視會議，會議指出內地經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進過程。金融部門要繼續落實好穩健貨幣政策精准有力要求，用好政策空間、找准發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用，注重保持好貸款平穩增長，適當引導平緩信貸波動，增強金融支援實體經濟力度的穩定性。

規範貸款利率定價秩序

會議又指出，要注意挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設。調整優化房地產信貸政策。要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係。