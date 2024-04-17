人行保障消費者自主選擇支付方式及工具 受理境內外銀行卡及現金

中國人民銀行、商務部、國家外匯管理局聯合印發《關於進一步優化商業領域支付服務 提升支付便利性的通知》(通知)，聚焦更好滿足老年人、外籍來華人員等群體在商業領域多樣化支付服務需求，構建包容多樣支付受理環境、優化現金使用環境、豐富移動支付應用、強化國際消費中心城市示範引領、加強宣傳推廣等方面，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，共同提升商業領域支付服務水準。下一步，將細化落實措施，從金融機構和商戶供需兩端協同發力，推動多種支付方式在商業領域推廣應用，提供更加優質、高效、便捷的支付服務。

聚焦重點商業場所，構建包容多樣的支付受理環境方面。確定大型商圈、步行街、購物中心、百貨店、連鎖超市和便利店、餐飲店、離境退稅商店、免稅商店等重點場所及重點商戶名錄，推動重點場所及重點商戶配備受理移動支付、境內外銀行卡、現金等必需軟硬體設施，保障消費者自主選擇支付方式及工具。積極推動全國示範步行街和示範智慧商圈重點商戶支持受理境內外銀行卡，鼓勵各地積極創造條件比照辦理。將商戶境內外銀行卡受理情況納入相關試點示範服務品質評價範圍。推動銀行業金融機構對重點場所的自動取款機(ATM)開展改造，支持使用境內外銀行卡支取現金。

民生領域做好現金備付 聚焦民生消費領域，優化現金使用環境。引導零售、餐飲、住宿等行業經營主體，特別是便利店、集(農)貿市場、菜市場、早餐店、美容美髮店、藥店等民生領域經營主體做好現金備付，滿足消費者現金使用需求，提升日常消費領域現金收付能力，引導相關經營主體公開承諾可收取現金，規範張貼支援現金收付標識。為老年人、外籍來華人員等開闢小面額現金和零錢包兌換服務綠色通道。持續開展拒收人民幣現金專項整治工作。

提升外籍來華人員支付服務體驗 強化示範引領，優化國際消費中心城市支付環境。將支付便利性納入國際消費中心城市培育建設評價指標，建立督導機制，加快打造多方式可選擇、多場景可應用、多幣種可兌換的支付環境。率先打造一批外籍來華人員支付便利化重點商圈，力爭基本實現重點商戶境外銀行卡受理全覆蓋。積極推動在入境口岸、重點涉外場所設立支付服務櫃檯，發放多語種、多類型宣傳材料，提供貨幣兌換、指導下載移動支付應用程式等服務。優化提升進博會、廣交會、服貿會等重點展會外籍參展商和觀眾支付服務保障水準。鼓勵其他城市對標開展相關工作，提升外籍來華人員支付服務體驗。