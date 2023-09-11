人行出招｜傳人行收緊5000萬美元以上購匯 緩解人幣跌勢

此外，有交易員表示，人行每日人民幣中間價高於預期的幅度創下紀錄新高，而國有銀行繼續積極拋售美元。人民幣兌一美元中間價今日報7.2148，按日多2點子。

消息人士續指，人行上周末召集各家銀行開會，並提醒部分銀行購匯規模偏大的問題。最近數周，內地通過持續設定強於預期的中間價，來加大力度減緩人民幣的下跌幅度。

分析：相對強弱指標有轉弱情況 人幣支持位睇 7.3

華僑銀行報告指，由於供求關係持續改善，加上國際原油價格上漲等因素影響下，內地8月通脹(CPI)及生產物價指數(PPI)觸底反彈，分別環比上漲0.3%和0.2%。短期內，市場除關注美國將於周三公布8月通脹數據外，投資者同樣關注內地刺激地產政策後續效果和8月社融數據以判斷人民幣匯率後市走勢。

圖表上，美元兌離岸人民幣上漲勢頭保持不變，但相對強弱指標有轉弱的情況。阻力處於7.36、7.375水平；支持位留意7.3(21天移動平均線)和7.27水平。

離岸價曾飆升0.8%

至於人民幣持續造好，人民幣兌一美元在岸價現報7.2939，升0.67%，離岸價現報7.3026，漲0.76%。