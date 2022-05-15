人行動態｜人行擬減首置貸款息20基點

中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會表示，為堅持房屋是用來住、不是用來炒的定位，全面落實房地產長效機制，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，按照國務院有關部署，發表就差別化住房信貸政策有關事項發出通知。有關通知指出，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減20個基點，第二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

另外，在全國統一的貸款利率下限基礎上，人行、銀保監將按照「因城施策」原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢變化及城市政府調控要求，自主確定轄區內各城市首套和第二套住房商業性個人住房貸款利率加點下限。

分析料可帶動首套房需求

中泰證券首席分析師、上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢對內地傳媒表示，調低住房貸款利率反映刺激房地產市場需求的意圖。上月29日中央政治局會議提出，「促進房地產市場平穩健康發展」，現階段房地產市場需求相對偏弱，減貸款利率，有利降低住房購置成本及刺激需求邊際改善。

他又指，在刺激需求同時堅持「房住不炒」，該政策重點對首套房貸款利率進行調整，根據現時5年期市場報價利率(LPR)4.6厘計算，下限在5年期LPR基礎上減20個基點，即利率將為4.4厘，將比3月末首套房市場平均利率下降超過80個基點。該政策強調，「二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行」，拉大了首套房與二套房貸款利差，在刺激首套房需求釋放的同時，有利於避免加大投資投機性需求。

按貸款金額50萬元人民幣、年期30年、等額本息還款估算，利率減20個基點，平均每月可減少月供支出約60元人民幣，未來30年內共減少利息支出約2萬元人民幣。