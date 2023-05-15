人行將保持人幣匯率穩定 擴大內需

中國人民銀行發表首季貨幣執行報告，並指將精准有力實施穩健的貨幣政策，推動經濟運行持續整體好轉。包括一，保持貨幣信貸合理增長，於3月17日宣布降準0.25個百分點，並運用再貸款、中期借貸便利、公開市場操作等多種方式投放流動性，保持流動性合理充裕。引導金融機構更加注重把握好節奏與力度，增強信貸總量增長的穩定性和可持續性。
推動降低綜合融資成本
二，推動降低綜合融資成本。持續釋放貸款市場報價利率改革效能，發揮好存款利率市場化調整機制重要作用，指導利率自律機制成員根據市場利率變化合理調整存款利率，促進實際貸款利率穩中有降。繼續落實首套房貸利率政策動態調整機制。
三，發揮結構性政策工具作用。用好普惠小微貸款支持工具，持續加大支農支小再貸款支持力度，延續實施碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，繼續落實好科技創新、普惠養老、設備更新改造等專項再貸款政策，創設房企紓困專項再貸款和租賃住房貸款支持計劃。
四，保持人民幣匯率基本穩定。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。
加強風險防範化解
五，加強風險防範化解。堅持市場化法治化原則處置風險，加快推進金融穩定保障體系建設，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。
今年以來貨幣政策堅持穩健取向，實現較好調控效果，有力支持經濟發展恢復向好。貨幣信貸合理增長，首季新增人民幣貸款10.6萬億元人民幣，同比多增2.27萬億元人民幣；3月末人民幣對美元匯率中間價為6.8717元，較去年底升1.4%。
守住不發生系統性金融風險的底線
現時內地經濟社會全面恢復常態化運行，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，但經濟內生動力還不強，需求仍不足；全球經濟增長趨緩，通脹仍處高位，主要央行政策緊縮效應顯現。既要堅定做好經濟工作的信心，又要增強憂患意識，堅持底線思維。下階段，人行將加快構建新發展格局，扎實推進中國式現代化，實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革結合起來，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，充分發揮貨幣信貸政策效能，造好穩增長、穩就業、穩物價工作；穩健貨幣政策要精准有力，保持流動性合理充裕及貨幣供應量和社會融資規模增速；著力支援擴大內需，兼顧經濟增長和物價穩定；保持物價水準基本穩定；繼續深化利率市場化改革，完善央行政策利率體系，持續發揮貸款市場報價利率改革效能，增強人民幣匯率彈性，保持匯率在合理均衡水準上基本穩定；強化金融穩定保障體系，防範境外風險向境內傳導，守住不發生系統性金融風險的底線。