人行將保持人幣匯率穩定 擴大內需

中國人民銀行發表首季貨幣執行報告，並指將精准有力實施穩健的貨幣政策，推動經濟運行持續整體好轉。包括一，保持貨幣信貸合理增長，於3月17日宣布降準0.25個百分點，並運用再貸款、中期借貸便利、公開市場操作等多種方式投放流動性，保持流動性合理充裕。引導金融機構更加注重把握好節奏與力度，增強信貸總量增長的穩定性和可持續性。

推動降低綜合融資成本

二，推動降低綜合融資成本。持續釋放貸款市場報價利率改革效能，發揮好存款利率市場化調整機制重要作用，指導利率自律機制成員根據市場利率變化合理調整存款利率，促進實際貸款利率穩中有降。繼續落實首套房貸利率政策動態調整機制。

三，發揮結構性政策工具作用。用好普惠小微貸款支持工具，持續加大支農支小再貸款支持力度，延續實施碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，繼續落實好科技創新、普惠養老、設備更新改造等專項再貸款政策，創設房企紓困專項再貸款和租賃住房貸款支持計劃。

四，保持人民幣匯率基本穩定。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。