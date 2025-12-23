人行推「一次性信用修復」　不超過1萬欠款逾期可望消除紀錄

中國人民銀行12月22日宣布實施一次性信用修復政策，針對2020年1月1日至2025年12月31日期間產生、單筆金額不超過1萬元人民幣（約1.1萬港元）的個人逾期資訊，只要在2026年3月31日前足額償還，金融信用資訊基礎數據庫將不予展示相關逾期紀錄。 綜合媒體12月22日報道，中國人民銀行行長潘功勝曾在今年10月表示，過去幾年受新冠疫情等不可抗力影響，部分市民發生債務逾期，雖然事後全額償還，但相關信用紀錄仍持續影響其經濟生活，因此決定研究實施一次性信用修復政策。 不設置申請程序和複雜條件 中國人民銀行副行長鄒瀾在發布會上說明，政策適用對象限定於個人在央行徵信系統中展示的信貸逾期資訊，不區分貸款機構、貸款類型，也不設置申請程序和複雜條件，公平公正地為在規定日期前履行還款義務的個人提供信用重建機會。

鄒瀾進一步指出，政策對逾期時間和金額做了規定，在精準支持小額逾期、誠信還款人群信用重建的同時，保留對尚未按期還款或大額逾期人群的信用約束，堅守履約守信底線，保證徵信系統的嚴肅性和約束力。 中國人民銀行徵信管理局局長任詠梅介紹，政策實行「免申即享」，個人無需跑銀行據點、填材料或提交證明，由徵信系統自動識別和統一處理符合條件的逾期信息，且不收取任何費用、不需要第三方代理。自2026年1月1日起，徵信中心將根據不同還款情形完成自動調整。 根據還款自動調整 任詠梅表示，政策實施後符合條件的逾期資訊，在個人信用報告中的「還款狀態」將由逾期標識調整為正常標識，「逾期金額」將由1萬元人民幣以下的非零數值調整為零，相應調整將在信用報告的「信息概要」和「信貸交易信息明細」模塊同步體現。

只適用於今年底前 她提醒，該政策是對符合條件徵信資訊的一次性特殊處理，只適用於2025年底前產生的逾期信息，2026年新產生的逾期信息不包括在內。政策設置3個月寬限期，考慮到過節因素，寬限期設置到春節後的2026年3月31日截止。 任詠梅說，考慮到政策實施後的信用報告查詢需求，中國人民銀行在2026年上半年為每人額外增加2次免費查詢機會。民眾可透過金融機構手機銀行、網上銀行、銀聯雲閃付、徵信中心官網等線上渠道，或徵信自助查詢機、智慧櫃員機、人民銀行各分行徵信服務窗口等線下渠道查詢本人信用報告。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章