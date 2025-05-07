人行減息降準中美「有得傾」　恒指微升29點失兩萬三｜港股收市(更新)

中國人民銀行於今日(7日)宣布多項貨幣政策調整，包括下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣；同時降低政策利率0.1個百分點，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。此外，國務院副總理何立峰將會在瑞士與美國財長貝森特(Scott Bessent)會談。市場期望中美在關稅問題或「有得傾」。
受利好消息影響，恒生指數今日高開逾500點，重新站上23,000點關口，惟之後升幅收窄，恒生指數收市報22,691點，升29點，大市成交2,400億；國企指數報8,242點，跌19點；恒指報5,200點，跌39點。
恒指高開低走 領展升逾6%冠藍籌
【17:00更新】科技股轉跌，騰訊(700)跌逾1%，報489.8元；阿里巴巴(9988)跌2%，報121.3元；京東(9618)跌0.6元，報130.9元；美團(3690)升0.5元，報139元；小米(1810)跌2%，報50.1元。
人行減息降準，內銀內險股靠穩，中行(3988)升1%，報4.45元；建行(939)升2%，報6.55元；平保(2318)升0.65%，報46.6元；中國人壽(2628)升1.5%，報14.8元；中國太保(2601)升0.46%，報21.7元。
美國聯儲局凌晨公布議息結果，領展(823)升逾6%，報39.95元，是全日升幅最大藍籌；九倉置業(1997)升2%，報19.28元；新地(016)升逾1%，報76.5元。
醫藥股捱沽，藥明生物(2269)跌逾6%，報21.7元，是全日跌幅最大藍籌；同系的藥明康德(2359)跌近3%，報60.6元；中生製藥(1177)跌3%，報3.83元。
內銀內險股造好 中升漲逾7%
【10:18更新】港股升幅縮至不足400點，恒生指數最新報22,981點，升318點。中升控股(881)升7.2%或0.78元，報12.44元，是目前表現最好的藍籌。
美國總統特朗普未來兩周將公布藥品關稅細節，醫藥股逆市下跌，藥明生物(2269)跌3.6%，報22.4元；藥明康德(2359)跌2.7%，報60.65元，是目前表現最弱的藍籌。
【09:30更新】恒生指數高開507點，開報23,169點，重上23,000點，成交54.1億元；科指升2.7%，報5,382點；國指升133點，報8,395點。
內銀股內險股造好，建行(939)高開2.5%、工行(1398)高開2.1%、中行(3988)高開1.6%；平保(2318)高開2.6%、中國人壽(2628)高開2.9%、中國太保(2601)高開1.9%。
金融股方面，滙豐(005)高開1.1%、友邦(1299)高開4.3%、港交所(388)高開3.5%。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資買賣建議。)