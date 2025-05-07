人行減息降準中美「有得傾」　港股高開507點重上兩萬三｜恒生指數(持續更新)

中國人民銀行於今日(7日)宣布多項貨幣政策調整，包括下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣；同時降低政策利率0.1個百分點，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。此外，國務院副總理何立峰將會在瑞士與美國財長貝森特(Scott Bessent)會談。市場期望中美在關稅問題或「有得傾」。受利好消息影響，恒生指數今日高開逾500點，重新站上23,000點關口。