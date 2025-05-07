人行減息降準中美「有得傾」　港股高開507點重上兩萬三｜恒生指數(持續更新)

中國人民銀行於今日(7日)宣布多項貨幣政策調整，包括下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣；同時降低政策利率0.1個百分點，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。此外，國務院副總理何立峰將會在瑞士與美國財長貝森特(Scott Bessent)會談。市場期望中美在關稅問題或「有得傾」。受利好消息影響，恒生指數今日高開逾500點，重新站上23,000點關口。
內銀內險股造好 中升漲逾7%
【10:18更新】港股升幅縮至不足400點，恒生指數最新報22,981點，升318點。中升控股(881)升7.2%或0.78元，報12.44元，是目前表現最好的藍籌。
美國總統特朗普未來兩周將公布藥品關稅細節，醫藥股逆市下跌，藥明生物(2269)跌3.6%，報22.4元；藥明康德(2359)跌2.7%，報60.65元，是目前表現最弱的藍籌。
【09:30更新】恒生指數高開507點，開報23,169點，重上23,000點，成交54.1億元；科指升2.7%，報5,382點；國指升133點，報8,395點。
內銀股內險股造好，建行(939)高開2.5%、工行(1398)高開2.1%、中行(3988)高開1.6%；平保(2318)高開2.6%、中國人壽(2628)高開2.9%、中國太保(2601)高開1.9%。
金融股方面，滙豐(005)高開1.1%、友邦(1299)高開4.3%、港交所(388)高開3.5%。