人行潘功勝：守住不發生系統性金融風險的底線

中國人民銀行行長潘功勝周六亮相中央電視台《新聞聯播》接受訪問，並指三中全會關於金融體制改革的第一項任務，是加快完善中央銀行制度，人行將圍繞貨幣政策、系統性金融風險防控等職責，加快建設現代中央銀行制度。他又指，今年人行先後3次實施比較重大的貨幣政策調整，精准有力支持經濟回升向好，下一步將加強逆周期和跨周期調節，著力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。
加強逆周期跨周期調節
潘功勝又指，人行會健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線；健全金融市場和金融市場基礎設施體系，深化金融供給側結構性改革；建設更高水平開放型金融新體制，穩步推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。
引導貨幣信貸合理增長
他又指，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。同時，研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合。潘功勝又表示，目前內地金融體系總體穩健，重點領域金融風險正在有序化解。
高風險銀行較高峰減半
融資方面，潘功勝指融資平台的數量和存量債務水平不斷下降，大部分融資平平到期債務實現接續、重組和置換，融資成本負擔較之前顯著下降。當前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。他亦表示，人行將進一步做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」；增強金融開放政策的透明度、穩定性和可預期性，持續推動金融高水準開放。