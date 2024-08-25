人行潘功勝：守住不發生系統性金融風險的底線

潘功勝指，人行先後3次實施比較重大的貨幣政策調整，下一步將加強逆周期和跨周期調節。(資料圖片)

中國人民銀行行長潘功勝周六亮相中央電視台《新聞聯播》接受訪問，並指三中全會關於金融體制改革的第一項任務，是加快完善中央銀行制度，人行將圍繞貨幣政策、系統性金融風險防控等職責，加快建設現代中央銀行制度。他又指，今年人行先後3次實施比較重大的貨幣政策調整，精准有力支持經濟回升向好，下一步將加強逆周期和跨周期調節，著力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。

加強逆周期跨周期調節

潘功勝又指，人行會健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線；健全金融市場和金融市場基礎設施體系，深化金融供給側結構性改革；建設更高水平開放型金融新體制，穩步推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。