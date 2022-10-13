人行稱全年灑近30次「紅包雨」 數位人民幣交易破千億

人民銀行表示，至今年8月，數位人民幣交易逾千億元，更披露今年以來全年灑近30次「紅包雨」。（網上圖片）

中國人民銀行表示，截至8月底，中國15個省（市）的數位人民幣試點地區累計交易數3.6億筆、金額達1,000.4億人民幣（下同），支持數位人民幣的商家數量超過560萬個；將進一步完善數位人民幣相關法律法規和行業配套政策，夯實其法治基礎，鞏固數位人民幣法償性地位。

人行表示，2022年以來，各試點地區政府圍繞促進消費、抗擊疫情、低碳出行等主題累計開展近30次數位人民幣消費紅包活動，俗稱消費「紅包雨」的發放電子消費券活動。各商業機構亦推出多次市場化推廣活動，有力促進社會消費回補與潛力釋放。

截至目前，人民銀行先後選擇15個省（市）的部分地區開展數位人民幣試點，並綜合評估確定10家指定運營機構。數位人民幣在批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務等領域已形成一大批涵蓋線上線下、可複製可推廣的應用模式。

除了在試點應用和場景建設進展順利以外，數位人民幣產品研發和服務升級也在持續推進。例如，數位人民幣智慧合約已經在政府補貼、零售行銷、預付資金管理等領域成功應用。

人行表示，作為數位形式的法定貨幣，數位人民幣在建立支持智慧合約應用的生態方面有信任優勢、互通優勢和後發優勢，有利於提升交易透明度和資金管理的智慧化水準，降低結算和合規成本。

人行表示，會繼續推動數位人民幣小額匿名、大額依法可溯的原則，充分保障公眾合理的個人資訊保護需求，實現數位人民幣體系與傳統電子支付工具的互聯互通，讓消費者可以一碼通掃，商戶也儘量不用增加成本即可支持各類支付工具。

小額匿名 大額依法可溯

人行副行長范一飛9月時表示，未來將適時推動深圳、蘇州、雄安、成都四地的數位人民幣試點範圍擴圍，逐步擴大至全省，推動數位人民幣應用場景持續創新。