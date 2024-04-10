人行等七部門支持綠色金融發展 撐發行綠色債券及綠色信貸

中國人民銀行、家發展改革委、業和資訊化部、財政部、生態環境部、金融監管總局及中國證監會聯合指，為貫徹落實黨中央、國務院關於碳達峰碳中和重大決策部署，做好綠色金融大文章，積極支援綠色低碳發展，經國務院同意發表強化金融支持綠色低碳發展的指導意見，其中包括持續完善綠色金融標準體系，制定統一綠色金融標準體系，持續優化綠色債券標準及統一綠色債券募集資金用途、資訊披露和監管要求，完善綠色債券評估認證標準等。

另外，加大綠色信貸支持力度。在依法合規、風險可控和商業可持續的前提下，鼓勵金融機構利用綠色金融標準或轉型金融標準，加大對能源、工業、交通、建築等領域綠色發展和低碳轉型的信貸支援力度，優化綠色信貸流程、產品和服務。探索採取市場化方式為境內主體境外融資提供增信服務，降低海外金融活動風險。加強供應鏈金融配套基礎設施建設，推動綠色供應鏈創新與應用。同時加大資本市場支持綠色低碳發展力度，支持符合條件企業在境內外上市融資或再融資，募集資金用於綠色低碳項目建設運營。