人行落實16條政策撐樓市

中國人民銀行、銀保監會落實發布16條政策以支持內房，包括涉及房企融資、房貸利率及做好「保交樓」等。

人行指，穩定房地產開發貸款投放，堅持「兩個毫不動搖」，對國有、民營等各類房地產企業一視同仁。鼓勵金融機構重點支援治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展；支持個人住房貸款合理需求，支持各地在全國政策基礎上，因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和改善性住房需求；支持開發性政策性銀行提供「保交樓」專項借款，支持國家開發銀行、農業發展銀行按照有關政策安排和要求，依法合規、高效有序地向經覆核備案的借款主體發放「保交樓」專項借款，封閉運行、專款專用，專項用於支援已售逾期難交付住宅項目加快建設交付。

穩步推進 REITs 試點

另外，做好房地產項目併購金融支持。鼓勵商業銀行穩妥有序開展房地產項目併購貸款業務，重點支援優質房地產企業兼併收購受困房地產企業專案。鼓勵金融資產管理公司、地方資產管理公司發揮在不良資產處置、風險管理等方面的經驗和能力，與地方政府、商業銀行、房地產企業等共同協商風險化解模式，推動加快資產處置。鼓勵資產管理公司與律師事務所、會計師事務所等協力廠商機構開展合作，提高資產處置效率。支持符合條件的商業銀行、金融資產管理公司發行房地產專案並購主題金融債券；此外，拓寬住房租賃市場多元化融資管道。支持住房租賃企業發行信用債券和擔保債券等直接融資產品，專項用於租賃住房建設和經營。鼓勵商業銀行發行支援住房租賃金融債券，籌集資金用於增加住房租賃開發建設貸款和經營性貸款投放，穩步推進房地產投資信託基金(REITs)試點等。