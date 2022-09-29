人行警告勿賭人民幣單邊：「久賭必輸」

人行高調出口術後，警告「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸」，人民幣今早回穩，人民幣兌美元中間價報7.1102，較上日中間價升5點子。在岸人民幣（CNY）最升報7.1957；離岸人民幣（CNH）最新報7.1973。

人民幣兌美元昨急跌800多點，在岸價16時30分收報7.2458，創14年低。早盤在岸價一度收復7.17，較上日夜盤收盤漲逾300點；離岸價則升穿7.16，高見7.1507。

匯價急挫之際，人行昨天收市後宣布，本周二（27日）召開了「全國外匯市場自律機制電視會議」，會議強調外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，警告「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。」

在電視會議上，人行副行長、外匯市場指導委員會（CFXC）主任委員劉國強出席並講話，會上表明，人民幣匯率保持基本穩定有堅實基礎，現行匯率形成機制適合中國國情，歷史上飽受多輪外部衝擊考驗，人行積累了豐富的應對經驗，能有效管理市場預期。當前外匯市場運行總體上規範有序，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏。

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳及引導，提升說明企業避險的服務水平；有關部門要切實監督管理和監測分析，遏制所有投機炒作。