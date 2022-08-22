人行降貸款市場報價利率 分析料仍有下調空間

人行同步降1年期及5年期以上貸款市場報價利率，分析料仍有下調空間。（資料圖片）

中國人民銀行將1年期貸款市場報價利率（LPR）下調5基點至3.65厘，是今年1月以來1再度下調，5年期以上LPR亦同時下調15基點至4.3厘，結束兩個月持平走勢。

有分析指出，5年期以上LPR的下調幅度較1年期大，反映定向支持樓市是目前的減息政策重點，但同時不希望短期貸款過份擴張。隨着海外央行收緊政策的步伐放緩，5年期以上LPR或會更大幅度下調。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，內地業主停供爛尾樓按揭事件，拖累房地產市場復甦，加上發展商違約等負面消息，影響準買家的入市氣氛。他預計，中央或會進一步透過貨幣寬鬆穩定樓市，因為房地產上下游對經濟的貢獻高達約三成，會間接影響消費等範疇，相信中央希望市場盡快回復穩定，亦會有其他措施推出，例如鼓勵買家入市。

長短息減幅有別 反映定向支持樓市為政策重點

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行是為照顧中長期貸款，抑制短貸，但長息下降幅度仍不足以刺激信貸需求，減息的效果要取決於房地產市場發展，未來後續一年期仍有下調機會。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人行全線下調LPR主要是為促進內需加快恢復，5年期利率下調幅度相對更大，就是針對目前經濟復甦中突出問題，加大穩樓市金融支持力度。