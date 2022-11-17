人行：不將房地產作為短期刺激經濟手段 內地10月樓價跌未止

報告又提到，自9月29日出台「階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限政策」後，一些城市作出相應調整。10月新發放個人房貸利率4.3厘，按月下降4個基點，較去年底下降133個基點

人民銀行在第三季中國貨幣政策執行報告提到，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期。穩妥實施房地產金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性及改善性住房需求。

內地樓市跌勢持續，中國國家統計局公布最新數據，70個主要城市10月份住宅物業價格持續下跌，58個城市新建住宅樓價按月下跌，二手樓價下跌的更有62個，分別較上個月增加4個和1個。若和去年同期比較，一線城市價格按年仍有上升，二、三線城市則是跌幅擴大。

近9成主要城市二手價下跌

穩樓市政策頻出下，內地樓市恢復不及預期，以按年跌幅計算，10月70城樓價跌幅擴大至1.6%，連續第六個月下跌，亦繼續創7年最大跌幅。按月計算，整體跌幅為0.3%，跌幅亦較上月擴大。

有機構預測，四季度至明年上半年，樓價將繼續向下，地方政府需加快「因城施策」。巴克萊銀行估計，在投資需求減弱和房價下跌推動下，內地明年全年的房屋銷售按年將再下跌一成，房地產投資跌8%至10%，並對中央優化防控及調整房地產政策對經濟增長的影響持謹慎態度。