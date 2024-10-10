人行「救市」設證券等互換申請　首期規模5000億　可抵押資產換國債

中港兩地股市連續兩日震盪走弱，內地連番出招，維繫對金融市場信心。人民銀行今(10日)公告，創設「證券、基金、保險公司互換便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility, SFISF)，支持符合條件的證券、基金、保險公司，以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期操作規模5,000億元人民幣，視乎情況可進一步擴大操作規模，即日起，接受符合條件的證券、基金、保險公司申報。

內媒《第一財經》引述接近「央行人士」的報道，指互換便利並非直接給錢，不會擴大基礎貨幣政策規模。「SFISF」是採用「以券換券」的方式，目的是提高非銀行機構的融資能力，而不是直接向其提供資金，因此不會投放基礎貨幣。

互換便利的期限不超過一年，到期後可申請展期。此外，抵押品的範圍未來可能會根據情況擴大，而央行將通過特定的一級交易商進行操作，這些交易商的名單可能包括中債信用增進公司。

分析：助 穩定市場

內媒分析指，內媒分析指出，通過「SFISF」，金融機構可抵押流動性較差的資產，以獲取流動性更好的資產，從而在市場上進行融資並提高資金實力，進一步促進在資本市場的投資。此外，通過「SFISF」獲取的資金被限定於投資股票市場，有助於證券、基金及保險公司更好地發揮穩定市場的作用。