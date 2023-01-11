人類史上財富損失最多 馬斯克紀錄入《健力士世界紀錄》

健力士世界紀錄大全（Guinness World Records）近日在官網宣布，美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在2022年單年度損失高達2,000億美元，令他履歷上再多一項——人類史上最大個人財產損失的世界紀錄保持者。

健力士表示，雖然馬斯克損失的實際數字幾乎無法確定，但是根據公開資料顯示，如此誇張的數字，足以令讓馬斯克打破由日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義創下的紀錄。2000年孫正義一年內損失586億美元。目前馬斯克的紀錄也被載入了《健力士世界紀錄大全》。

根據資料顯示，從2022年9月開始，馬斯克旗下電動車品牌Tesla的股價不斷下跌，令馬斯克的身價大幅度的縮水。加上時逢經濟低迷，馬斯克的資產也從原本2021年11月的最高峰3,200億美元，持續下滑，到今年1月3日時，僅剩下1,380億美元。

健力士也指出，儘管馬斯克損失的錢比歷史上任何人都多，但他目前仍然是世界第二富有的人，僅次於奢侈品集團LVMH創辦人Bernard Arnault（資產約1,900億美元）。此外，健力士世界紀錄認為，隨着馬斯克繼續建立自己的科技集團，若他的身價在未來某個時候反彈，也不必感到驚訝。