今年回購最少800億 季績優 加派息 騰訊增資研發AI

騰訊控股(700)昨交出勝預期成績表之際，同時勾勒出發展人工智能(AI)的雄心壯志！集團指，去年第四季錄雙位數的收入增長，並持續提升運營效率，當中功臣之一，是AI賦能的廣告平台升級。騰訊總裁劉熾平解昨更表示，今年會進一步增加資本開支，預計佔收入低兩位數百分比，用於繼續投資於自家研發AI模型。

騰訊指，數月前重組了AI團隊，以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加了AI相關資本開支、並加大對原生AI產品的研發和營銷力度。集團相信，這些加大的投資，會通過提升廣告業務的效率及遊戲的生命周期而帶來持續回報，並隨著個人AI應用的加速普及和更多企業採用其AI服務，創造更長遠的價值。