今年回購最少800億 季績優 加派息 騰訊增資研發AI

騰訊控股(700)昨交出勝預期成績表之際，同時勾勒出發展人工智能(AI)的雄心壯志！集團指，去年第四季錄雙位數的收入增長，並持續提升運營效率，當中功臣之一，是AI賦能的廣告平台升級。騰訊總裁劉熾平解昨更表示，今年會進一步增加資本開支，預計佔收入低兩位數百分比，用於繼續投資於自家研發AI模型。
騰訊指，數月前重組了AI團隊，以聚焦於快速的產品創新及深度的模型研發、增加了AI相關資本開支、並加大對原生AI產品的研發和營銷力度。集團相信，這些加大的投資，會通過提升廣告業務的效率及遊戲的生命周期而帶來持續回報，並隨著個人AI應用的加速普及和更多企業採用其AI服務，創造更長遠的價值。
上季資本開支大升16%
騰訊去年全年資本開支按年大升9%，至1,127億元(人民幣，下同)；單計第四季錄314億元，大升16%，主要由於包括AI項目的研發開支增加。而暫時AI對集團最明顯助益，在於營銷服務收入大升，上季增加17%，至350億元，當中受惠AI驅動的基礎設施不斷完善，以及電商廣告投放的季節性增加。
集團董事長馬化騰表示，AI生態仍處早期階段，相信每一個行業都會擁抱這機會，騰訊將聚焦最擅長的雲服務、大數據、應用場景和開源社區。他又透露早前在民企座談會上與DeepSeek創辦人梁文峰交流，對其為市場帶來獨立又開源的產品感到敬佩。
經調整盈利增30% 派4.5元
業績方面，騰訊去年第四季純利513.24億元，按年多90%；經調整盈利553.12億元，多30%，勝預期；收入1,724.46億元，升11%。累計全年純利1,940.73億元，增68%；經調整盈利2,227.03億元，多41%；收入6,602.57億元，增8%。集團擬派每股末期息4.5港元，多32.4%。另外，上季國際市場遊戲收入160億元，升15%；本土市場遊戲收入升23%，至332億元。
騰訊又指，去年合共回購總值約1,120億港元的股份，今年計劃至少回購價值800億港元的股份。