今年新低｜待央行出手穩匯價 美元強 人幣日圓齊尋底

美國經濟數據超預期，引發市場估計聯儲局9月或再度加息，相反內地經濟數據疲弱，拖累人民幣持續走低，人民幣兌一美元連番跌破多個關口，見今年新低，市場靜待中央政策穩匯市。另外，日圓兌一美元低見145，日本央行或隨時出手干預。

內地近日經濟數據遜預期，加上缺乏有效刺激措施，令人民幣持續走弱，兌一美元離岸價昨曾低見7.2927，跌0.46%見今年低；在岸價曾報7.2665，減0.4%。

滙豐指，中國人民銀行上月上調跨境宏觀審慎調節參數等政策，以緩解人民幣貶值壓力，惟近日失去上升動力，加上周期性疲弱、結構性等問題，將人民幣兌一美元今年底目標價由6.8，調低至7.1，明年中目標價則由6.7，調整至7。華僑銀行指，市場續關注內地經濟數據、穩經濟及穩匯率政策信號，及有關重點行業風險化解及穩匯率相關政策及措施推出，人民幣短期波動性將增加。人民幣今年以來累瀉半成，為表現最差亞洲新興市場貨幣。

日圓兌一美元昨曾報145.52，跌0.4%，見日本去年干預水平及去年10月以來最低。滙豐料日本財務省或於日圓處145至148會干預匯價，並將今年底日圓兌一美元預測由127，降至135，明年中預測由120，改為128。

分析指，需留意日本將公布的經濟增長及通脹數據，早前公布的生產物價指數及薪酬走勢遜預期，對日本央行收緊貨幣政策預測減弱，亦拖累圓匯。日圓今年暫累減一成，為已發展國家貨幣最弱。