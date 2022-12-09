今年最後大型新股 陽光保險首日掛牌最多跌逾半成

內地民營保險陽光保險（6963）首日掛牌，今早平開5.83元後向下，早段最多較招股價跌5.3%或0.31元，低見5.52元，以一手500股計算賬面蝕155元，最新報5.71元，跌2.1%，成交3,950萬元。

陽光保險為今年最後大型新股，旗下包括陽光人壽、陽光財險及陽光資管。根據中國銀行保險監督管理委員會及保險行業協會公佈的數據，以原保險保費收入計，於2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位，而陽光財險的市場份額為2.7%，在中國87家財產險公司中排名第7位。

集團截至2021年止3年收入順序為1,008億元（人民幣，下同）、1,115億元及1,199億元。純利則分別為51.5億元、56.8億元及60.2億元。2022年首6個月錄得收693億元、純利17.9億元。截至今年6月底總投資資產規模約4,163億元。

公開發售認購只得 13% 認購

陽光保險每股以5.83元定價，為招股價範圍5.83元至6.45元的下限定價，集資淨額64.2億元，香港公開發售錄得約13%認購，認購不足，一手中籤率100%，人人有份，而國際配售獲輕微超額認購，錄超購0.34倍。

董事長張維功早前表示，對企業發展充滿信心，因以不斷提高自己的競爭能力為目標，整個發展和基礎都非常穩建和紥實，更不擔心與同期上市的新股比較，因為確信企業的自身特點和特色，高度市場化等優勢。

華泰國際、中金、瑞銀、建銀國際擔任陽光保險的聯席保薦人。