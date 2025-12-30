今年最搶手新股 壁仞科技近48萬人認購

新股尾班車續有驚喜！市場消息透露，昨日截票、有國產GPU(圖形處理器)四小龍之稱的中國人工智能(AI)晶片製造商壁仞科技(6082)錄得2,363倍超額認購，涉及5,796億元，並有多達47.6萬人認購，超越今年10月聚水潭集團(6687)有近38.7萬人認購的紀錄，為今年最搶手新股。

壁仞科技是透過上市規則第18C章上市的特專科技公司，計劃集資最多48.55億元，香港公開發售佔5%，由於其勢超購逾50倍，因此預計可回撥至最多20%。壁仞將於本周五掛牌，為明年首隻上市新股。

分析相信，由於壁仞科技引入23間基石投資者，合計認購金額達3.725億美元，佔比約64%，因此上市後流通股數預計不多，加上公開發售搶手，估計有利於炒作。