今年最搶手新股 壁仞科技近48萬人認購

新股尾班車續有驚喜！市場消息透露，昨日截票、有國產GPU(圖形處理器)四小龍之稱的中國人工智能(AI)晶片製造商壁仞科技(6082)錄得2,363倍超額認購，涉及5,796億元，並有多達47.6萬人認購，超越今年10月聚水潭集團(6687)有近38.7萬人認購的紀錄，為今年最搶手新股。
壁仞科技是透過上市規則第18C章上市的特專科技公司，計劃集資最多48.55億元，香港公開發售佔5%，由於其勢超購逾50倍，因此預計可回撥至最多20%。壁仞將於本周五掛牌，為明年首隻上市新股。
分析相信，由於壁仞科技引入23間基石投資者，合計認購金額達3.725億美元，佔比約64%，因此上市後流通股數預計不多，加上公開發售搶手，估計有利於炒作。
6股今掛牌 英矽智能或跑出
另外，今日有6隻新股掛牌，當中美國生物科技公司、專注人工智能(AI)驅動藥物發現及開發的英矽智能(3696)昨日暗盤跑出，於輝立平台一度高見72.3元，即較上市價24.05元高2倍，收市則報36.1元，升12.05元或50.1%，以每手500股計，帳面獲利6,025元。
至於同日掛牌的內地科技公司五一視界(6651)於輝立暗盤升24.7%，至138.02元，一手200股帳面獲利1,504元。內地化妝品集團林清軒(2657)及建材股美聯股份(2671)暗盤分別升17.8%及13.7%。至於內地家電機器人產銷商臥安機械人(6600)及內地數據基礎設施及數據分析商迅策(3317)則潛水，暗盤分別跌7.7%及3.6%。
越南電動計程車營運商或來港
另外，外電報道指越南最大電動計程車營運商GSM(Green and Smart Mobility)計劃來港上市，最快在明年首季任命上市顧問，目標於明年底至2027年進行IPO，集資最少2億美元(約15.6億港元)，估值或介乎20億美元至30億美元。若GSM成功在港上市，或成首隻在港IPO的越南公司。