今年減息機會微 美英歐齊加息 港銀未跟隨

本周是超級央行周，美國聯儲局、英倫銀行以及歐洲央行昨齊宣布加息，符合市場預期。本港主要銀行昨則按兵不動未有跟隨美國上調最優惠利率(P)。市場指，美進一步放緩加息幅度至0.25厘，惟加息周期未完，利率或加至5厘見頂，然後暫緩加息。而港銀仍有機會於首季上調P一次，加幅料0.25厘。

聯儲局調高利率0.25厘，至介乎4.5厘至4.75厘，據利率期貨顯示，3月維持利率不變機會率為14.4%，較1個月增0.7個百分點；加息0.25厘機會率為85.6%，多25.1個百分點。英倫銀行以7對2票決定加息0.5厘，至4厘，其中2名委員支持維持利率不變。歐洲央行昨加息半厘，利率加至2.5至3.25厘。

聯儲局主席鮑威爾稱，在一段時間內可能需採取限制性立場，委員會正討論再加息兩次至限制性水平，之後就暫停加息行動。中銀香港(2388)私人銀行副總經理陳衞全指，今次已是聯儲局連續第二次減慢加息步伐，證明加息周期逐漸步入尾聲，因通脹已呈現下降趨勢，料今年仍加息一至兩次，利率升至5厘後才停止加息，但今年減息機會微。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲料，美下月再加息0.25厘，至4.75至5厘，而年內保持利率在峰值區間不變，由於聯儲局認為通脹仍處於高位並持續關注工資增長，故明年第二季之前不會降息，最快明年第二季減息0.25厘，然後第三季再減息0.25厘。

金管局總裁余偉文指，美國加息周期未完結，港元拆息往後仍會處較高水平，故銀行借貸利率或進一步上升。

本港方面，三大發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打，以及恒生銀行(011)維持P介乎5.625厘及5.875厘不變。