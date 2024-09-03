今年累瀉86%變1仙股！卓悦擬20合1 每手單位改1.2萬股

卓悦控股(653)公布合股，建議股份20股合1股，以目前每股0.1元計，合股後每股為0.2元。合股後，每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為12,000股合併股份。在更改每手買賣單位生效後，股東可將每手2,000股現有股份的現有股票交回股份過戶登記處，以換取每手12,000股合併股份的新股份股票，費用由卓悦承擔。

卓悅今日收報0.01元，無升跌，成交額4.68萬元，市值4,750萬元。累計今年已大瀉85.9%。

每手估計價值由 20 元 將變為 2400 元

以今日收市價0.01元計，相等於每股合併股份理論收市價0.2元收市價，每手2,000股現有股份價值為20元，合併生效後每手2,000股合併股份價值將為400元；及每手12,000股合併股份估計價值將為2,400元。