今年累瀉86%變1仙股！卓悦擬20合1 每手單位改1.2萬股

卓悦控股(653)公布合股，建議股份20股合1股，以目前每股0.1元計，合股後每股為0.2元。合股後，每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為12,000股合併股份。在更改每手買賣單位生效後，股東可將每手2,000股現有股份的現有股票交回股份過戶登記處，以換取每手12,000股合併股份的新股份股票，費用由卓悦承擔。
卓悅今日收報0.01元，無升跌，成交額4.68萬元，市值4,750萬元。累計今年已大瀉85.9%。
每手估計價值由20元 將變為2400元
以今日收市價0.01元計，相等於每股合併股份理論收市價0.2元收市價，每手2,000股現有股份價值為20元，合併生效後每手2,000股合併股份價值將為400元；及每手12,000股合併股份估計價值將為2,400元。
卓悅指，鑒於股份近期成交價處於低於0.1元水平，且每手買賣單位價值遠低於2,000元，於股份合併生效後，公司的股價將調整至每股合併股份0.2元；以及由於每手買賣單位將為2,400元，將因此符合上市規則交易規定，並可降低買賣合併股份的整體交易及手續費成本。因此，股份合併不僅可令公司符合上市規則交易規定，亦可吸引更多投資者，從而擴大股東基礎。
大股東近日大手轉倉 半年純利挫99.7%
今日有媒體報指，卓悅近日出現大手轉倉，於9月2日公布的數據顯示，有15.27億股卓悦控股股份，由中毅資本倉位轉入渼豐資產管理倉位，價值1,527萬元。目前卓悦股東中，僅主席陳健文持有超過三成股份。另外，集團上月底公布的中期業績顯示，半年溢利12.7萬元，按年大挫99.7%，不派息。