熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-11 04:29:52
日報

今日上市｜綠債暗盤守百元 追貨勿急

分享：
綠債 綠色債券

分析指綠債短炒客已大減，料今日波幅不大。(資料圖片)

政府新一批綠色債券(4273)今日掛牌，昨在輝立及富途的暗盤均以100元平手收市，最低見99.3元，最高100.8元。證券業界相信，今日綠債會在百元水平徘徊，撈貨宜吼99.5元或以下水平，惟由於這次短炒客已大減，不排除沽壓不大，未必有低位追貨機會，建議有意入貨者靜待下月美國聯儲局議息後再部署。

Ad Block

閃現99.3元 最高見100.8元

富途的綠債暗盤昨在開盤時曾低見99.3元，惟及後高見100.8元，即每手帳面最多賺80元，收市平收100元，成交額3,737萬元。輝立暗盤交易場曾見100.2元，最終暗盤收報100元，成交額1,180萬元。耀才暗盤收市價100.15元，升0.15%，最高曾見100.6元，最低100元，成交額624萬元。

今批綠債保底息4.75厘，共有32.1萬份有效申請，最多派9手，抽8手以下全數中籤。

信誠證券聯席董事張智威估計，今日綠債走勢與暗盤相若，中籤者宜長揸收息，若想追貨或增持，宜候99.5元或以下水平較佳。至於有意沽貨者，由於預料今日出現明顯溢價的機會不高，建議先考慮清楚套現後的部署，如果只會做活期存款，或者未能覓得更佳回報的定期，則不宜行動，以免「連手續費都蝕埋」。

宜靜候息率走勢明朗化再出手

致富證券董事及證券業務主管郭家安則認為，昨日綠債暗盤的低價99.3元只在開盤市閃現，今日或大部分時間徘徊100至100.1元水平，在短炒客大減下料波幅不大，「100蚊水平已經係市場大致共識」，惟最終表現還看市場承接力有多大。至於追貨部署，他指部分銀行退出的退款優惠雖然只覆蓋短期定存，但不少回報均較綠債高，加上下月美國仍有一次加息機會，建議不急追貨，可先做短期定存，再等候息率走勢進一步明朗化才出手。

老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢認為，美國10年及30年國債息率高企，而因綠債年息仍比普遍香港銀行定存息率略高，投資者可考慮長揸收息。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受