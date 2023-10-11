今日上市｜綠債暗盤守百元 追貨勿急

政府新一批綠色債券(4273)今日掛牌，昨在輝立及富途的暗盤均以100元平手收市，最低見99.3元，最高100.8元。證券業界相信，今日綠債會在百元水平徘徊，撈貨宜吼99.5元或以下水平，惟由於這次短炒客已大減，不排除沽壓不大，未必有低位追貨機會，建議有意入貨者靜待下月美國聯儲局議息後再部署。

閃現99.3元 最高見100.8元

富途的綠債暗盤昨在開盤時曾低見99.3元，惟及後高見100.8元，即每手帳面最多賺80元，收市平收100元，成交額3,737萬元。輝立暗盤交易場曾見100.2元，最終暗盤收報100元，成交額1,180萬元。耀才暗盤收市價100.15元，升0.15%，最高曾見100.6元，最低100元，成交額624萬元。

今批綠債保底息4.75厘，共有32.1萬份有效申請，最多派9手，抽8手以下全數中籤。

信誠證券聯席董事張智威估計，今日綠債走勢與暗盤相若，中籤者宜長揸收息，若想追貨或增持，宜候99.5元或以下水平較佳。至於有意沽貨者，由於預料今日出現明顯溢價的機會不高，建議先考慮清楚套現後的部署，如果只會做活期存款，或者未能覓得更佳回報的定期，則不宜行動，以免「連手續費都蝕埋」。

宜靜候息率走勢明朗化再出手

致富證券董事及證券業務主管郭家安則認為，昨日綠債暗盤的低價99.3元只在開盤市閃現，今日或大部分時間徘徊100至100.1元水平，在短炒客大減下料波幅不大，「100蚊水平已經係市場大致共識」，惟最終表現還看市場承接力有多大。至於追貨部署，他指部分銀行退出的退款優惠雖然只覆蓋短期定存，但不少回報均較綠債高，加上下月美國仍有一次加息機會，建議不急追貨，可先做短期定存，再等候息率走勢進一步明朗化才出手。

老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢認為，美國10年及30年國債息率高企，而因綠債年息仍比普遍香港銀行定存息率略高，投資者可考慮長揸收息。