今日季結｜減息步伐成下季關鍵 反彈遜色 港股或連挫4季

港股今日月結兼季結，惟1月底起反覆走高的恒生指數，最終反彈力度偏弱，截至昨日累計本季仍失654點，倘今季收復失敗，則意味大市要連挫4個季度，累計失約4千點。市場新一季將焦點美國聯儲局的減息步伐，料成資金回流關鍵。



科指本月暫挫一成 舜宇瀉44%

恒指昨收報16,392點，失225點或1.4%，累計本月暫跌0.7%或119點，本季則失3.8%，累計全季的波幅約2,400點；國企股指數昨報5,728點，跌97點或1.7%，本月暫升50點或0.9%，本季則失0.6%；恒生科技指數昨報3,393點，跌78點或2.3%，本月跌1.1%，本季則失9.8%，明顯跑輸大市。大市昨主板成交額1,156億元，連續5個交易日逾千億。