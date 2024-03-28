今日季結｜減息步伐成下季關鍵 反彈遜色 港股或連挫4季

港股今日月結兼季結，惟1月底起反覆走高的恒生指數，最終反彈力度偏弱，截至昨日累計本季仍失654點，倘今季收復失敗，則意味大市要連挫4個季度，累計失約4千點。市場新一季將焦點美國聯儲局的減息步伐，料成資金回流關鍵。
科指本月暫挫一成 舜宇瀉44%
恒指昨收報16,392點，失225點或1.4%，累計本月暫跌0.7%或119點，本季則失3.8%，累計全季的波幅約2,400點；國企股指數昨報5,728點，跌97點或1.7%，本月暫升50點或0.9%，本季則失0.6%；恒生科技指數昨報3,393點，跌78點或2.3%，本月跌1.1%，本季則失9.8%，明顯跑輸大市。大市昨主板成交額1,156億元，連續5個交易日逾千億。
事實上，科技股的弱勢為今季反彈乏力的原因之一，統計82隻藍籌股今季股價變動，表現兩極。除了捲入中美制裁風波的藥明系外，多隻科技股表現均遜色。藥明康德(2359)及藥明生物(2269)本季分別暫時大跌53.6%及53.5%；緊接的為舜宇光學(2382)，全季失44.2%，京東健康(6618)、阿里健康(241)及中芯國際(981)亦挫逾兩成。另外，即使在「撤辣」沖喜下，部分本地地產股繼續走弱，新世界發展(017)大跌31.4%，恒隆地產(101)亦大瀉26.6%。
三桶油大幅跑贏 憧憬資金回流
至於大幅跑出的藍籌有「三桶油」，中海油(883)最優，全季大升35.4%，中國石油(857)則升25.4%，中國石化(386)則漲7.6%。部分建材類股份表現亦出色，中國宏橋(1378)季升32.6%，信義光能(968)則大漲31.4%。
雖然港股今季反彈力未足，惟成交額卻見回暖，單計本月的日均成交額已暫逾1,100億元，惹資金回流憧憬；而市場普遍相信，倘美國啟動減息周期，或會進一步推動資金流入。