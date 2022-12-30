今日年結｜廿年來首次連挫3年 抗疫3載 港股累瀉約三成

港股在2022年最後兩個交易日，出現本港防疫3年以來的政策急轉彎，恒生指數今日年結，按昨日期指結算收市報19,741點計，全年暫累瀉15.6%或3,656點，連跌3年，累計3年共失29.97%或8,448點，為千禧年科網爆破後，首次連跌3年。大市今年全年高低波幅更高達10,453點，為2009年後13年來首次有逾萬點波幅，更凸顯今年的動盪。展望來年，大行普遍估計反彈，最牛預料有約19%的反彈幅度。

科指兩年瀉五成 國指3年失40%

港股期指結算日走低，恒指昨失157點或0.8%；國企股指數報6,695點，跌77點或1.1%；恒生科技指數報4,107點，挫105點或2.5%。主板成交額908億元。累計全年，國指累失18.7%，亦連跌3年累瀉四成；科指今年累挫27.6%，連跌兩年，累瀉51.3%。

