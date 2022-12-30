今日年結｜廿年來首次連挫3年 抗疫3載 港股累瀉約三成

港股在2022年最後兩個交易日，出現本港防疫3年以來的政策急轉彎，恒生指數今日年結，按昨日期指結算收市報19,741點計，全年暫累瀉15.6%或3,656點，連跌3年，累計3年共失29.97%或8,448點，為千禧年科網爆破後，首次連跌3年。大市今年全年高低波幅更高達10,453點，為2009年後13年來首次有逾萬點波幅，更凸顯今年的動盪。展望來年，大行普遍估計反彈，最牛預料有約19%的反彈幅度。
科指兩年瀉五成 國指3年失40%
港股期指結算日走低，恒指昨失157點或0.8%；國企股指數報6,695點，跌77點或1.1%；恒生科技指數報4,107點，挫105點或2.5%。主板成交額908億元。累計全年，國指累失18.7%，亦連跌3年累瀉四成；科指今年累挫27.6%，連跌兩年，累瀉51.3%。
碧桂園大輸家 3年跌79%
76隻藍籌中，除油價反彈下中海油(883)累飆45.1%最亮麗外，今年以疫後復常概念股最標青，金沙中國(1928)及銀河娛樂(027)全年分別勁升42.1%及29.4%，另外海底撈(6862)亦勁彈27.6%。相反，內房及科技股為大輸家，舜宇光學(2382)全年累挫63.3%，碧桂園(2007)及旗下碧桂園服務(6098)分別大挫62.1%及59.6%。
倘累計3年，碧桂園仍為大輸家，3年累瀉79%；其次為阿里巴巴(9988)及新世界發展(017)，分別挫58.7%及48.9%。至於疫市下的升幅王是比亞迪(1211)，今年雖然大跌28.4%，但累計3年仍累漲3.9倍；李寧(2331)緊隨其後，即使今年大挫21.2%，3年仍飆近1.9倍。
券商來年最牛看升19%
目前多間券商普遍對來年恒指目標介乎20,000點至23,500點，看升1.3%至19%，以招銀國際最牛，另外摩根士丹利的最牛目標為24,500點，潛在升幅約24%。